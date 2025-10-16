Թրամփը «երկար» հեռախոսազրույց է սկսել Պուտինի հետ

Քիչ առաջ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը տեղեկացրել է, որ «երկար» հեռախոսազրույց է սկսել ռուս պաշտոնակից Վլադիմիր Պուտինի հետ:
Զրույցը տեղի է ունենում Սպիտակ տուն Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու այցի նախաշեմին, որի ընթացքում կողմերը մտադիր են քննարկել ԱՄՆ-ի կողմից Ուկրաինային Tomahawk հեռահար հրթիռների հնարավոր մատակարարման հարցը:
«Խոսում եմ նախագահ Պուտինի հետ։ Զրույցը շարունակվում է, երկար է, և ես, ինչպես և նախագահ Պուտինը, կհրապարակեմ բովանդակությունը դրա ավարտին», - սոցցանցերում գրել է Թրամփը:
ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ