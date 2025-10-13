Թրամփ․ ԱՄՆ-ն «Տոմահավկ» հրթիռներ կփոխանցի Կիևին, եթե Մոսկվան չգնա պատերազմի կարգավորման

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ եթե Ռուսաստանը չգնա պատերազմի կարգավորման, ապա Միացյալ Նահանգները կարող են Ուկրաինային փոխանցել «Տոմահավկ» տիպի թևավոր հրթիռներ։
Թրամփի խոսքով՝ նա մտադիր է այս հարցը քննարկել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։
«Հնարավոր է՝ ստիպված լինեմ խոսել Ռուսաստանի հետ «Տոմահավկ»-ի վերաբերյալ։ Ուզու՞մ են, որ «Տոմահավկ»-ները թռչեն իրենց ուղղությամբ։ Չեմ կարծում։ Մտածում եմ՝ արժե խոսել Ռուսաստանի հետ այս թեմայով», – ասել է Թրամփը լրագրողների հետ զրույցում Իսրայել մեկնելու ճանապարհին։
Եթե որոշումը ընդունվի, ԱՄՆ-ը հրթիռները կվաճառի ոչ թե անմիջապես Ուկրաինային, այլ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներին, որոնք այնուհետև կկարողանան փոխանցել Կիևին։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Fox News-ին տված հարցազրույցում նշել է, որ եթե ստանան «Տոմահավկ »հրթիռներ, դրանք երբեք չեն օգտագործվի խաղաղ բնակչության դեմ։
Ավելի վաղ Թրամփը հայտարարել էր, որ որոշումը «մի կողմից արդեն կայացրել է», սակայն նախ ցանկանում է պարզել, թե Ուկրաինան ինչպես է պատրաստվում օգտագործել այդ հրթիռները․
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, իր հերթին, հայտարարել է, որ «Տոմահավկ» հրթիռների փոխանցումը Կիևին «ոչինչ չի փոխի ռազմաճակատում»։ Նրա խոսքով՝ Ռուսաստանի ՀՕՊ համակարգերը հարմարվել են ամերիկյան ATACMS հրթիռներին և սկսել են դրանք խոցել, սակայն նոր մատակարարումները կբարձրացնեն Մոսկվայի և Վաշինգտոնի միջև լարվածությունը։