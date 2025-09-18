Թրամփը դարձյալ հիշել է Փաշինյանի ու Ալիևի հանդիպումը, սխալ արտասանել երկրների անունները

Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերի հետ ասուլիսի ընթացքում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը դարձյալ հիշել է Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպումը։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին հարցին պատասխանելիս նա Վաշինգտոնի կարգավորած հակամարտության օրինակ է ներկայացրել հայ-ադրբեջանական փաստաղթղի ստորագրումը։ Դոնալդ Թրամփը դարձյալ երկրների անունները սխալ է արտաբերել՝ Հայաստանն անվանելով «Ալբանիա», Ադրբեջանը՝ «Աբերբեջան»:
«Այն տարիներ էր շարունակվում և երբեք չէր կարգավորվի: Եթե հիշում եք, վարչապետն ու նախագահը իմ գրասենյակում էին, սկզբում նրանք հեռու էին միմյանցից նստել։ Մեկ ժամ միասին աշխատելուց հետո նրանք ավելի մոտենում էին, և երբ ավարտեցինք, բոլորս գրկեցինք միմյանց»,- ասել է Թրամփը։