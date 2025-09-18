Լոնդոնն ու Վաշինգտոնը տեխնոլոգիական համագործակցության համաձայնագրեր են ստորագրել

Մեծ Բրիտանիայի վարչապետն ու Միացյալ Նահանգների նախագահը տեխնոլոգիական համագործակցության համաձայնագրեր են ստորագրել: Այն ենթադրում է երկու երկրների համագործակցություն արհեստական բանականության, քվանտային հաշվարկների ու միջուկային էներգետիկայի ոլորտներում։
Սրան զուգահեռ ամերիկյան մի շարք առաջատար ընկերություններ հայտարարել են Միացյալ Թագավորությունում ներդրումներ կատարելու մասին։ Microsoft-ը հայտնել է 30 միլիարդ դոլարի ներդրման մասին, ըստ BBC-ի՝ սա ընկերության ամենամեծ ներդրումը կլինի ԱՄՆ-ից դուրս։
Վինձորի ամրոցում երեկ տեղի ունեցած ընթրիքին նախագահ Դոնալդ Թրամփին ուղեկցում էին նաև IT խոշոր ընկերությունների առաջին դեմքերը։