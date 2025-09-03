Հայաստանի վարչապետը Պեկինում մասնակցել է Երկրորդ աշխարհամարտի ավարտի 80-ամյակի շքերթին

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տիկնոջ՝ Աննա Հակոբյանի հետ, Պեկինում մասնակցել է Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտի 80-ամյակին նվիրված հանդիսավոր շքերթին:
Միջոցառմանը ներկա են եղել Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովին մասնակցող պետությունների ղեկավարները, ինչպես նաև մի շարք այլ երկրների առաջնորդներ։
ՀՀ կառավարության լրատվականի փոխանցմամբ՝ բարձրաստիճան հյուրերին դիմավորել են Չինաստանի նախագահ Սի Ծինփինը և տիկին Պեն Լուանը։ Շքերթի ընթացքում ելույթով հանդես է եկել ՉԺՀ նախագահը։
Տոնական միջոցառումների շրջանակում Չինաստանի նախագահի և տիկնոջ անունից տրվել է պաշտոնական ընդունելություն՝ ի պատիվ պետությունների ղեկավարների և նրանց տիկնանց։