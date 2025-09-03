Մատչելիության հղումներ

Հայաստանի վարչապետը Պեկինում մասնակցել է Երկրորդ աշխարհամարտի ավարտի 80-ամյակի շքերթին

Չինաստան - Շքերթը Պեկինում, 3-ը սեպտեմբերի, 2025թ.
Չինաստան - Շքերթը Պեկինում, 3-ը սեպտեմբերի, 2025թ.

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տիկնոջ՝ Աննա Հակոբյանի հետ, Պեկինում մասնակցել է Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտի 80-ամյակին նվիրված հանդիսավոր շքերթին:

Միջոցառմանը ներկա են եղել Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովին մասնակցող պետությունների ղեկավարները, ինչպես նաև մի շարք այլ երկրների առաջնորդներ։

ՀՀ կառավարության լրատվականի փոխանցմամբ՝ բարձրաստիճան հյուրերին դիմավորել են Չինաստանի նախագահ Սի Ծինփինը և տիկին Պեն Լուանը։ Շքերթի ընթացքում ելույթով հանդես է եկել ՉԺՀ նախագահը։

Լուսանկարը՝ ՀՀ կառավարության լրատվականի
Լուսանկարը՝ ՀՀ կառավարության լրատվականի

Տոնական միջոցառումների շրջանակում Չինաստանի նախագահի և տիկնոջ անունից տրվել է պաշտոնական ընդունելություն՝ ի պատիվ պետությունների ղեկավարների և նրանց տիկնանց։

