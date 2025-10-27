Թրամփը բացառում է 2028-ի ընտրություններում ԱՄՆ փոխնախագահ առաջադրվելը

Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը բացառել է 2028 թվականի ընտրություններում փոխնախագահի պաշտոնում առաջադրվելը, սակայն որևէ հայտարարություն չի արել՝ հրաժարվե՞լ է արդյոք երրորդ ժամկետով նախագահի պաշտոնում առաջադրվելու գաղափարից։
Թրամփը բազմիցս խոսել է Սահմանադրությամբ նախատեսված երկու ժամկետից ավելի պաշտոնավարելու մտքի մասին՝ ի ցույց դնելով անգամ «Թրամփ 2028» գլխարկները։ Այդուհանդերձ, չի էլ բացատրել՝ ինչպես է դա անելու, քանի որ ԱՄՆ Սահմանադրությունն արգելում է որևէ մեկին երրորդ անգամ ընտրվել երկրի նախագահ։
79-ամյա Թրամփը 2028 թվականին կդառնա 82 տարեկան։