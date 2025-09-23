Թրամփն «Անտիֆա» շարժումն ահաբեկչական է ճանաչել

Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հրամանագիր է ստորագրել, որով «Անտիֆա» (ANTIFA) շարժումը ահաբեկչական է ճանաչել։
«Անտիֆա»-ն ռազմականացված անարխիստական կազմակերպություն է, որն անթաքույց կերպով կոչ է անում տապալել Միացյալ Նահագների կառավարությունը»,- նշված է Թրամփի հրամանագրում։
Փաստաթղթում շարժումը մեղադրվում է նաև զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու, քաղաքական ընդդմիախոսներին հետապնդելու և երիտասարդների հավաքագրման մեջ։ Reuters-ի պնդմամբ, սակայն, «Անտիֆա»-ն հստակ կառուցվածք և աստիճանակարգ չունի և դասական քաղաքական կազմակերպություն համարվել չի կարող։
«Անտիֆա»-ի անդամները հանդես են գալիս աջ ծայրահեղականության դեմ, ցույցերի ընթացքում երբեմն դիմում են նաև բռնի գործողությունների։