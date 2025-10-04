Թրամփի կոչից հետո էլ Իսրայելը հարվածել է Գազային

ԱՄՆ նախագահի կոչից հետո՝ դադարեցնել ռմբակոծել Գազան, Իսրայելը կրկին հարվածել է Գազային, հայտնում են տեղական իշխանությունները:
Գազայի հատվածում իսրայելական հրթիռակոծության հետևանքով 6 մարդ Է զոհվել:
Նախագահ Դոնալդ Թրամփի հայտարարությանը նախորդել էր Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված «Համաս»-ի՝ խաղաղության վերաբերյալ պատրաստակամություն հայտնելը: Կազմակերպությունը համաձայնել է ազատել պատանդներին և ընդունել պատերազմը դադարեցնելու ամերիկյան ծրագրի որոշ այլ պայմաններ:
Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի գրասենյակը շաբաթ օրը վաղ առավոտյան հայտարարել է, որ Իսրայելը պատրաստվում է «անհապաղ իրականացնել» Գազայի հատվածում իսրայելցի պատանդներին ազատելու Թրամփի ծրագրի առաջին փուլը:
Գազայի առողջապահության մարմինների տվյալներով՝ Իսրայելի ռազմական գործողությունների հետևանքով Գազայում զոհվել է ավելի քան 66 հազար մարդ, որոնց մեծ մասը խաղաղ բնակիչներ են եղել: