Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Թրամփ-Զելենսկի բանակցություններից հետո Ռուսաստանը վերսկսել է հարձակումները Ուկրաինայի էներգետիկ կառույցների վրա

Ռուսական հարվածի հետևանքով վնասված էներգետիկ օբյեկտ Ուկրաինայում, արխիվային լուսանկար
Ռուսական հարվածի հետևանքով վնասված էներգետիկ օբյեկտ Ուկրաինայում, արխիվային լուսանկար

ԱՄՆ-ի և Ուկրաինայի նախագահների միջև Վաշինգտոնում պատերազմը դադարեցնելու նպատակով բանակցություններից անմիջապես հետո Ռուսաստանը վերսկսել է հարձակումները Ուկրաինայի էներգետիկ կառույցների վրա։

Ռուսական ուժերն ավելի քան10 հարված են հասցրել Խարկովի մարզի Չուգուևին, տեղի իշխանությունների փոխանցմամբ՝ քաղաքի գրեթե բոլոր շրջանները կաթվածահար են եղել։

Չեռնիգովում շուրջ 17 հազար բաժանորդ մնացել է առանց էլեկտրաէներգիայի՝ Կորյուկովկա շրջանում էներգետիկ ենթակառուցվածքների օբյեկտի վրա ռուսական ուժերի հարվածներից հետո։

Զապորոժյեի իշխանությունները նույնպես հաղորդել են ռուսական հարձակումների հետևանքով հրդեհների մասին։

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG