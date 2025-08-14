Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Միջազգային

Թրամփ. «Շատ ծանր հետևանքներ կլինեն, եթե Պուտինը չհամաձայնի Ուկրաինայում հրադադարին»

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփ, ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտին, կոլաժ
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփ, ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտին, կոլաժ

Եթե Ալյասկայի հանդիպմանը Վլադիմիր Պուտինը չհամաձայնի Ուկրաինայում հրադադար հաստատելուն, ապա շատ ծանր հետևանքներ կլինեն, վաղվա բանակցություններից առաջ հայտարարել է ԱՄՆ նախագահը՝ չհստակեցնելով, թե կոնկրետ ինչ նկատի ունի:

Դոնալդ Թրամփն ասել է՝ եթե Ալյասկայի հանդիպումը հաջող անցնի, կցանկանար հաջորդն անցկացնել Ուկրաինայի նախագահի մասնակցությամբ, որը պետք է վճռորոշ լինի: «Կցանկանայի, որ այն տեղի ունենար առաջին հանդիպումից գրեթե անմիջապես հետո։ Մենք արագ երկրորդ հանդիպումը կանցկացնենք նախագահներ Պուտինի, Զելենսկիի և իմ մասնակցությամբ, եթե նրանք ցանկանան, որ ես այնտեղ լինեմ», - հայտարարել է ԱՄՆ նախագահը:

Թրամփը նշել է՝ եթե առաջին հանդիպումը լավ չանցնի, ապա երկրորդը չի լինի: Ըստ CBC News-ի, սակայն, Թրամփի վարչակազմն արդեն եռակողմ հանդիպման վայրն է ընտրում: Բրիտանական Telegraph-ն էլ գրում է, որ Թրամփը կարող է Պուտինին առաջարկել Ալյասկայում հազվագյուտ հանածոներ արդյունահանել, որպեսզի համոզի դադարեցնել պատերազմը:

Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովն այսօր ասել է, որ հանդիպման գլխավոր թեման ուկրաինական ճգնաժամն է, սակայն կքննարկեն նաև տնտեսական կապերի «հսկայական չիրացված ներուժը»: Առաջնորդները կհանդիպեն դեմ առ դեմ՝ թարգմանիչների մասնակցությամբ, հանդիպմանը կհետևի մամուլի ասուլիս:

Երեկ Թրամփը Ուկրաինայի և եվրոպական երկրների առաջնորդների հետ հեռավար հանդիպմանը վստահեցրել է, որ Պուտինի հետ չի քննարկի Ուկրաինայի տարածքների հարցը, այլ կփորձի համոզել, որ դադարեցնի պատերազմը: Սակայն, ըստ NBC News-ի՝ եվրոպացի առաջնորդներից ոմանց մոտ տպավորություն է եղել, որ ԱՄՆ նախագահը մեծ ակնկալիքներ չունի հանդիպումից:

Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը տեսակապով հանդիպմանն ասել է, որ Ուկրաինային անվտանգության երաշխիքներ տալու առումով առաջընթաց կա, նաև նշել՝ Ուկրաինայի հարցով որևէ բանակցություն չի կարող լինել առանց Կիևի: Քիր Սթարմերը նաև ասել է՝ միջազգայնորեն ճանաչված սահմանները չեն կարող և չպետք է փոխվեն ուժով:

«Սահմանների, դիվանագիտության, հրադադարի մասին որևէ բանակցություն պետք է զուգակցվի անվտանգության ամուր և վստահելի երաշխիքի հետ՝ ապահովելու, որ ցանկացած խաղաղություն լինի երկարատև, և ցանկացած գործարքի դեպքում Ուկրաինան կարողանա պաշտպանել իր տարածքային ամբողջականությունը»,-ասել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը:

Ըստ Politico-ի՝ Թրամփն ասել է, որ ԱՄՆ-ն կարող է Ուկրաինային անվտանգության երաշխիքներ տալ:

Հանդիպումից հետո Ֆրանսիայի նախագահը հայտնել է, որ Թրամփը հստակ է ասել՝ Ուկրաինայի տարածքների հարցը կարող է և կբանակցվի միայն երկրի նախագահի հետ. «Գրավված տարածքները … Ուկրաինայի մնացած տարածքի և Եվրոպայի համար խաղաղության երաշխիքների անբաժանելի մասն են, ուստի դա չի կարող քննարկվել առանց Ուկրաինայի նախագահի։ Այսօր տարածքային փոխանակման որևէ լուրջ սխեմա չկա սեղանին»,- հայտարարել է Էմանյուել Մակրոնը։

Ուկրաինայի նախագահը իր հերթին ԱՄՆ նախագահին և եվրոպացի գործընկերներին ասել է, որ Պուտինը չի ցանկանում խաղաղություն, բլեֆ է անում և Ալյասկայում հանդիպումից առաջ նոր հարձակումներով փորձում է ցույց տալ, թե կարող է գրավել ամբողջ Ուկրաինան։

Գերմանիայի կանցլերի փոխանցմամբ էլ՝ Թրամփին փոխանցել են միասնական ուղերձ՝ Եվրոպայի և Ուկրաինայի անվտանգության շահերը պետք է հաշվի առնվեն Ալյասկայի հանդիպմանը: Ըստ Ֆրիդրիխ Մերցի՝ նաև հստակեցրել են՝ Ուկրաինան պետք է մասնակցի հաջորդ հանդիպումներին. «Ուկրաինան պատրաստ է բանակցել տարածքների շուրջ։ Սակայն, այսպես կոչված շփման գիծը պետք է լինի մեկնարկային կետը։ Ռուսական օկուպացիայի իրավական ճանաչումը քննարկման առարկա չէ։ Պետք է շարունակի գործել սկզբունքը, որ սահմանները չպետք է փոխվեն ուժով»,-ընդգծել է Գերմանիայի կանցլերը։

Թրամփի հետ զրույցից հետո՝ Ֆրանսիան, Գերմանիան և Մեծ Բրիտանիան Ուկրաինային աջակցել կամեցողների կոալիցիայի անունից հայտարարություն են տարածել՝ նշելով, որ Ուկրաինայում խաղաղության հասնել հնարավոր չէ առանց Կիևի, հակամարտության ցանկացած լուծում պետք է պաշտպանի Եվրոպայի և Ուկրաինայի անվտանգությունը, իսկ բանակցություններ կարող են տեղի ունենալ միայն հրադադարի պայմաններում:

Բացի այդ՝ չպետք է որևէ սահմանափակում լինի Ուկրաինայի բանակի թվաքանակի կամ այլ երկրների հետ Կիևի համագործակցության վերաբերյալ, նաև Ռուսաստանը չպետք է իրավունք ունենա վետո դնել Եվրամիությանը կամ ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի անդամակցությանը։

Այս ֆոնին Գերմանիան 500 մլն դոլար է հատկացրել Ուկրաինայի համար ԱՄՆ-ից զենք գնելու նպատակով:

Այս ընթացքում կողմերը շարունակել են հարվածել միմյանց: Ուկրաինական անօդաչուների հարվածներից Բելգորոդում և Դոնի Ռոստովում 14 մարդ է վիրավորվել:

Առնչվող թեմաներով

Ուղիղ հեռարձակում

XS
SM
MD
LG