Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Կիևն ու Մոսկվան կրկին գերիներ են փոխանակել

Կիևն ու Մոսկվան այսօր կրկին գերիներ են փոխանակել:

Յուրաքանչյուր կողմից տուն է վերադարձել 84 զինծառայող։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել է, որ գործարքը կնքվել է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների միջնորդությամբ։

Հաղորդվում է, որ ռուս զինծառայողները ներկայումս գտնվում են Բելառուսի տարածքում, ուկրաինացիները տանն են, հայտարարել է նախագահ Զելենսկին։

Սա երկու երկրների միջև գերիների փոխանակման արդեն ութերորդ փուլն է վերջին երկու ամիսների ընթացքում, որի մասին կողմերը պայմանավորվել էին հունիսի 2-ին Ստամբուլում։



Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG