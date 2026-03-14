Թրամփ. Խարգ կղզու ռազմական օբյեկտները «ամբողջությամբ ոչնչացված են»

Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ ամերիկյան ուժերը Մերձավոր Արևելքի պատմության մեջ «հզորագույն ռմբակոծություններից մեկով ամբողջությամբ ոչնչացրել են» ռազմական օբյեկտները Իրանի ռազմավարական Խարգ կղզու վրա, և ԱՄՆ նավատորմը շուտով կուղեկցի նավերը Հորմուզի նեղուցով:
«Րոպեներ առաջ իմ ցուցումով Միացյալ Նահանգների Կենտրոնական հրամանատարությունն իրականացրեց Մերձավոր Արևելքի պատմության մեջ հզորագույն ռմբակոծություններից մեկը և ամբողջությամբ ոչնչացրեց ամեն մի ՌԱԶՄԱԿԱՆ թիրախ Իրանի թագի գոհարի՝ Խարգ կղզու վրա», - գրել է Թրամփը իր Truth Social սոցցանցում:
«Մեր զենքերն ամենահզորն են և ամենակատարյալը, որ Աշխարհին երբևէ հայտնի են եղել, սակայն, պարկեշտության նկատառումներով, ես որոշեցի Չվերացնել Նավթային Ենթակառուցվածքները կղզու վրա», - հավելել է ԱՄՆ նախագահը՝ այնուհանդերձ զգուշացնելով, որ եթե Իրանը «կամ որևէ այլ մեկը» որևէ քայլ անի՝ խոչընդոտելու նավագնացությունը Հորմուզի նեղուցով, ինքը կվերանայի իր որոշումը:
Իրանի ափից մոտ 25 կմ և Հորմուզի նեղուցից շուրջ 480 կմ հեռու գտնվող Խարգ կղզում է երկրի նավթի 90 տոկոսի արտահանման տերմինալը:
Պաշտոնական Թեհրանը ուղղակիորեն չի արձագանքել Թրամփի հայտարարություններին, սակայն Իրանի ռազմական ղեկավարությունը սպառնացել է հարձակվել տարածաշրջանում ԱՄՆ-ի հետ փոխկապակցված նավթային վայրերի վրա, եթե հարված հասցվի իրանական որևէ էներգետիկ ենթակառուցվածքի: