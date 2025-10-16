Թրամփ. Հնդկաստանի վարչապետը խոստացել է դադարեցնել ռուսական նավթի գնումը

Վաշինգտոն Ուկրաինայի նախագահի վաղվա այցին ընդառաջ Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել է, որ Հնդկաստանի վարչապետը խոստացել է դադարեցնել ռուսական նավթի գնումը: Դոնալդ Թրամփն ասել է, որ հաջորդիվ Չինաստանին ևս կփորձի համոզել անելու նույնը, որպեսզի կրճատեն էներգակիրներից Ռուսաստանի ստացած եկամուտները և սահմանափակեն Ուկրաինայում արդեն չորրորդ տարին ընթացող արյունալի պատերազմը ֆինանսավորելու Մոսկվայի հնարավորությունները։
«Հնդկաստանի վարչապետի հետ հիանալի հարաբերություններ ունենք։ Սակայն դժգոհ էինք, որ նա Ռուսաստանից նավթ է գնում, քանի որ դա թույլ է տալիս շարունակել այս ծիծաղելի պատերազմը, որի ընթացքում Ռուսաստանը մեկուկես միլիոն զոհ է ունեցել», - հայտարարել է ԱՄՆ նախագահը:
Որպես գերտերություն՝ Ռուսաստանը, ըստ Սպիտակ տան ղեկավարի, պետք է մեկ շաբաթում հաղթեր այս պատերազմը, սակայն այն ձգվում է արդեն չորրորդ տարին, ինչն ամենևին էլ լավ չէ երկրի տնտեսության համար:
ԱՄՆ-ն ակնկալում է, որ ռուսական էներգակիրներից կհրաժարվի նաև Ճապոնիան, ինչի մասին ճապոնացի գործընկերոջ հետ հանդիպմանն ասել է Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարը: Թե ինչ է Սքոթ Բեսենթին պատասխանել Կացունոբու Կատոն, ամերիկացի պաշտոնյան չի մանրամասնել: Բեսենթը նաև ասել է, որ ԱՄՆ-ը պատրաստ է մաքսատուրքեր սահմանել Չինաստանի կողմից ռուսական նավթի գնման համար, ապա հավելել է, որ եվրոպական երկրները նույնպես պետք է պատրաստ լինեն նման քայլերի։
«Հենց Չինաստանի կողմից ռուսական նավթի գնումն է սնում Ռուսաստանի ռազմական մեքենան։ Չինաստանը գնում է Ռուսաստանի էներգակիրների 60 տոկոսը։ Նրանք գնում են Իրանի էներգակիրների 90 տոկոսը: Հիմա ո՞վ է սնում ռուսական ռազմական մեքենան», - ընդգծել է Սքոթ Բեսենթը:
Ամերիկացի պաշտոնյան հավելել է, որ ԱՄՆ-ը կարող է ներկայացրել Ուկրաինայի տրամադրած լուսանկարներ, որոնք ապացուցում են, որ չինական մասերն օգտագործվել են Ուկրաինայում կիրառված ռուսական անօդաչուներում։
Ու մինչ ԱՄՆ-ը փորձում է հասնել նրան, որ երկրները հրաժարվեն ռուսական էներգակիրներից, Եվրոպան, իր հերթին, շարունակում է մեծացնել Ուկրաինային աջակցությունը: Գերմանիայի պաշտպանության նախարարը հայտնել է, որ դաշնակիցները Կիևին 2 մլրդ եվրոյի լրացուցիչ աջակցություն կտրամադրեն:
Նոր փաթեթը, ըստ Բորիս Պիստորիուսի, կներառի հակաօդային պաշտպանության համակարգեր, այդ թվում՝ Patriot-ներ, ճշգրիտ կառավարվող հրթիռներ ու զինամթերք, և կլուծի Ուկրաինայի մի շարք հրատապ կարիքներ:
«Հակաօդային պաշտպանությունը մեր աջակցության հիմքում է, և այդպես է եղել պատերազմի սկզբից սկսած։ Հետևաբար, կշարունակենք ներդրումներ անել Ուկրաինայի հակաօդային պաշտպանության և անօդաչուների դեմ պայքարի ոլորտում», - հայտարարել է Գերմանիայի պաշտպանության նախարարը:
ԱՄՆ պաշտպանության նախարարն էլ ասել է, որ Ուկրաինային շարունակական աջակցությունը շատ կարևոր է, որպեսզի երկիրը կարողանա պաշտպանվել: Փիթ Հեգսեթը շեշտել է՝ այս պատերազմը չի սկսվել Թրամփի օրոք, սակայն պետք է դադարեցվի նրա օրոք: Ու եթե Ռուսաստանը չդադարեցնի պատերազմը, Վաշինգտոնն ու դաշնակիցներն ամեն ինչ կանեն, որպեսզի Ռուսաստանը պատասխան տա իր գործողությունների համար, զգուշացրել է Հեգսեթը:
«Եթե այս պատերազմը չավարտվի, եթե կարճաժամկետ հեռանկարում չգտնվի խաղաղության տանող ուղի, ապա ԱՄՆ-ը, դաշնակիցների հետ միասին, կձեռնարկի անհրաժեշտ քայլեր, որպեսզի Ռուսաստանը վճարի իր շարունակական ագրեսիայի համար», - ասել է Պենտագոնի ղեկավարը:
Միացյալ Թագավորությունը երեկ ընդլայնել է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների ցանկը, որում ներառվել են նաև ռուսական նավթային խոշոր ընկերություններ «Ռոսնեֆտ»-ն ու «Լուկօյլ»-ը, ստվերային նավատորմի հետ կապված 51 նավ, մի քանի բանկ և անհատներ:
Իսկ իրադրությունը ռազմաճակատում մնում է լարված: Զելենսկին հայտնել է, որ ռուսական զինուժը գիշերը կրկին հարվածել է մի քանի շրջանների քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին, կիրառում է կասետային զինամթերքով անօդաչուներ և կրկնվող հարվածներ հասցնում տեղում աշխատող հրշեջներին և էլեկտրիկներին: Ուկրաինայի նախագահը կրկին կոչ է արել մեծացնել Ռուսաստանի վրա ճնշումը:
Ուկրաինական զինուժը նույնպես հարվածել է ռուսական մի քանի շրջանների: Սարատովի օդանավակայանում գիշերը չվերթները դադարեցվել են: Ականատեսները հայտնել են, որ մոտակայքում պայթյունների ձայներ են լսվել։