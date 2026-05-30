Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Թույլատրվել է հայկական երկու ընկերությունների արտադրանքի ներմուծումը Ռուսաստան

Ձկնաբուծարան Հայաստանում, արխիվ
Ձկնաբուծարան Հայաստանում, արխիվ

Հայաստանի սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի (ՍԱՏՄ) և Ռուսաստանի անասնաբուժական և բուսասանիտարական վերահսկողության դաշնային ծառայության՝ «Ռոսսելխոզնադզոր»-ի կողմից մայիսի 21-ից 27-ը հայաստանյան ձկնաբուծական 4 ձեռնարկություններում իրականացված համատեղ ստուգումների արդյունքում թույլատրվել է «ՄՖ Էքսպորտ» և «Ինվեստ Պլյուս» ՍՊ ընկերությունների, արտադրանքի ներմուծումը Ռուսաստանի Դաշնություն:

Հայաստանյան մյուս երկու ընկերությունների, ինչպես նաև բուսաբուծական 8 արտադրավայրերի ստուգումների արդյունքները դեռևս ամփոփման փուլում են, փոխանցում է ՍԱՏՄ մամուլի քարտուղար Անուշ Հարությունյանը:

Ռուսաստանը վերջին շաբաթներին նորանոր տնտեսական սահմանափակումներ է կիրառում Հայաստանի նկատմամբ՝ արգելելով մի շարք հայկական ապրանքատեսակների մուտքն իր շուկա։ Հայկական շուրջ հարյուր բեռնատարներ օրեր շարունակ կանգնած են Ռուսաստանի սահմանին։

Պաշտոնական Մոսկվան և Եվրասիական տնտեսական միության անդամ 4 պետությունները ամենաբարձր մակարդակով Հայաստանին հորդորում են արագ կողմնորոշվել Եվրամիության ու ԵԱՏՄ-ի միջև։


ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Հայաստանը ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու դեպքում կկորցնի հասանելիությունը ազատ առևտրի համաձայնագրերին. Պուտին

ԵԱՏՄ 4 երկրները հայտարարում են ՀՀ-ի անդամակցության հարցը կքննարկվի դեկտեմբերին, Երևանը դեռ չի արձագանքում

Ռուսաստանը նորանոր սահմանափակումներ է մտցնում Հայաստանից ներմուծումների համար

«Մեկ ամսից շուտ տուն չեմ վերադառնա». հայկական բեռները՝ Լարսում, Մոսկվան նոր սահմանափակումներ է մտցրել

Փաշինյան. «ԵԱՏՄ-ից ոչ միայն չենք պատրաստվում դուրս գալ, այլև պատրաստվում ենք մեր լծակները օգտագործել»

Մոսկվայից հնչող ակնարկները սպառնալիքների են վերածվում, Երևանն արձագանքում է

Բեռնափոխադրողներն անորոշության մեջ են. Լարսում հայկական բեռնատարների կուտակումը մեծանում է
XS
SM
MD
LG