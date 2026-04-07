Թուրքիայում նոր քննություն է սկսվել Էրդողանի հիմնական մրցակից Իմամօղլուի նկատմամբ

Թուրքիայում նոր քննություն է սկսվել նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հիմնական մրցակից, բանտարկված ընդդիմադիր քաղաքապետ Էքրեմ Իմամօղլուի նկատմամբ՝ «պաշտոնատար անձին վիրավորելու» մեղադրանքով։
Իմամօղլուն արդեն մի շարք դատական գործերի մեջ է ներգրավված, այդ թվում՝ անցյալ ամիս սկսված դատավարությունը, որի շրջանակում նրան մեղադրում են հանցավոր կազմակերպություն ղեկավարելու մեջ։
«Այս գործում կա միայն մեկ հանցավոր կազմակերպություն՝ դա դատախազությունն է»,- երեկ այս դատավարության ընթացքում օգտվելով խոսքի իրավունքից՝ հայտարարել է ընդդիմադիր գործիչը։
Հենց այս հայտարարությանը հաջորդել է դատախազության գործողությունը։ Բաքըրքյոյի գլխավոր դատախազությունը քննություն է սկսել «պաշտոնատար անձին իր պարտականությունները կատարելիս վիրավորելու» հանցանքի հատկանիշներով։
Իմամօղլուն ձերբակալվել էր անցյալ տարվա մարտի 19-ին մի շարք մեղադրանքներով։ Ընդդիմությունը սա որակում է փորձ՝ խոչընդոտելու նրա հնարավորությանը՝ ընտրություններում մրցակցել Էրդողանի հետ։ Դատախազները պահանջում են մինչև 2430 տարվա ազատազրկման համակցված պատիժ։