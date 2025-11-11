Մատչելիության հղումներ

Թուրքական դատախազությունը 2000 տարվա ազատազրկում է պահանջում Իմամօղլուի համար

Թուրքական դատախազությունը 2352 տարվա ազատազրկում է պահանջում կոռուպցիոն մեղադրանքներով բանտում գտնվող Ստամբուլի քաղաքապետ Էքրեմ Իմամօղլուի համար։ Այս մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը՝ վկայակոչելով Ստամբուլի դատախազության այսօր տարածած հայտարարությունը։

Դրա համաձայն՝ Իմամօղլուն կասկածվում է տարատեսակ հանցագործությունների առնվազն 140 դրվագների, այդ թվում՝ կաշառք տալու և ստանալու, հանցավոր խմբավորման մաս կազմելու և նույնիսկ Թուրքիայի անտառային օրենսգիրքը խախտելու մեջ։

Դատախազության պնդմամբ՝ Իմամօղուի գործով ընդհանուր առմամբ 402 մեղադրյալ է անցնում։

