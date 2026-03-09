Ստամբուլի կալանավորված քաղաքապետն այսօր դատարանի առաջ կկանգնի

Ստամբուլի կալանավորված քաղաքապետ Էքրեմ Իմամօղլուն երկուշաբթի օրը դատարանի առաջ կկանգնի: Նա անցնում է լայնածավալ կոռուպցիոն գործով, որը կարող է խափանել նախագահ Թայիփ Էրդողանի գլխավոր մրցակցի՝ Թուրքիայի հաջորդ ընտրություններում նախագահ դառնալու հավակնությունները։
55-ամյա Իմամօղլուն հիմնական կասկածյալն է ավելի քան 400 մեղադրյալների թվում, որոնք կապվում են Ստամբուլի քաղաքապետարանի հետ և մեղադրվում են կոռուպցիայի ու կաշառակերության մեջ։ Նա և երկրի գլխավոր ընդդիմադիր Ժողովրդա-հանրապետական կուսակցությունը հերքում են մեղադրանքները:
Գործը քննվում է Ստամբուլից արևմուտք գտնվող Սիլիվրիի բանտային համալիրի դատարանում, որտեղ Իմամօղլուն պահվում է արդեն գրեթե մեկ տարի։
Reuters-ին տված մեկնաբանություններում Իմամօղլուն հայտարարել է, որ Էրդողանը պետք է անհապաղ ընտրություններ նշանակի։