Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ստամբուլի կալանավորված քաղաքապետն այսօր դատարանի առաջ կկանգնի

Ստամբուլի կալանավորված քաղաքապետ Էքրեմ Իմամօղլուն երկուշաբթի օրը դատարանի առաջ կկանգնի: Նա անցնում է լայնածավալ կոռուպցիոն գործով, որը կարող է խափանել նախագահ Թայիփ Էրդողանի գլխավոր մրցակցի՝ Թուրքիայի հաջորդ ընտրություններում նախագահ դառնալու հավակնությունները։

55-ամյա Իմամօղլուն հիմնական կասկածյալն է ավելի քան 400 մեղադրյալների թվում, որոնք կապվում են Ստամբուլի քաղաքապետարանի հետ և մեղադրվում են կոռուպցիայի ու կաշառակերության մեջ։ Նա և երկրի գլխավոր ընդդիմադիր Ժողովրդա-հանրապետական կուսակցությունը հերքում են մեղադրանքները:

Գործը քննվում է Ստամբուլից արևմուտք գտնվող Սիլիվրիի բանտային համալիրի դատարանում, որտեղ Իմամօղլուն պահվում է արդեն գրեթե մեկ տարի։

Reuters-ին տված մեկնաբանություններում Իմամօղլուն հայտարարել է, որ Էրդողանը պետք է անհապաղ ընտրություններ նշանակի։

Առնչվող թեմաներով

XS
SM
MD
LG