Թուրքիայում եվրոպացի ակտիվիստներ են ձերբակալվել

Թուրքիայում ձերբակալվել են վեց եվրոպացի ակտիվիստներ, որոնք երկիր էին ժամանել՝ ուսումնասիրելու քաղաքական կալանավորների բանտային պայմանները։

Այս մասին AFP-ին հայտնել է նրանց փաստաբան Նաիմ Էմինօղլուն՝ ընդգծելով՝ ձերբակալվածները Իտալիայից, Ֆրանսիայից, Իսպանիայից, Բելգիայից և Ռուսաստանից են։

«Փաստաբանների, լրագրողների և իրավապաշտպանների միջազգային պատվիրակությունը Թուրքիա է ժամանել փետրվարի 18-ին»,- AFP-ին ասել է Էմինօղլուն՝ նշելով, որ ոստիկանությունը նրանց տեղեկացրել է, թե «ձերբակալվել են արտաքսումից առաջ» առգրավվելով նաև նրանց անձնագրերը։

Ըստ փաստաբանի՝ ակտիվիստները Թուրքիա էին եկել ուսումնասիրելու «ջրհորի տիպի բանտային համակարգը և մեկուսացման պայմանները»։ Ըստ ականատեսների՝ սրանք շատ փոքր, արևի լույսից զրկված խցեր են, ինչի հետևանքով ստեղծվում է խորը ջրհորի մեջ գտնվելու զգացողություն։ Այստեղ են պահվում որոշ քաղաքական կալանավորներ։

Այս 6 ակտիվիստներից բացի նույն օրը ոստիկանությունը ձերբակալել է գերմանական հանրային հեռարձակող Deutsche Welle-ի թուրք լրագրողին։ Ստամբուլի դատախազությունը նրան մեղադրվում է «կեղծ լուրեր տարածելու» և «նախագահին վիրավորելու» համար։ DW-ն կոշտ է արձագանքել Անկարային՝ պահանջելով անհապաղ ազատել լրագրողին։

