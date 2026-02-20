Թուրքիայում ձերբակալվել է գերմանական լրատվամիջոցի համար աշխատող լրագրող

Ստամբուլի դատախազությունը հայտարարել է, որ գերմանական Deutsche Welle (DW)-ի համար աշխատող թուրք լրագրողը ձերբակալվել է «կեղծ լուրեր տարածելու» և «նախագահին վիրավորելու» մեղադրանքներով։
Լրագրողը ձերբակալվել է Անկարայում, հինգշաբթի օրը, սոցիալական ցանցերում արված գրառումների հետ կապված մեղադրանքներով։
DW-ի գլխավոր տնօրեն Բարբարա Մասինգը մեղադրանքներն անհիմն է որակել և ասել, որ ձերբակալությունը «կանխամտածված սպառնալիքի գործողություն է և ցույց է տալիս, թե կառավարությունը որքան ծանր է ճնշում մամուլի ազատությունը»։
Deutsche Welle-ն հայտարարել է, որ «մեղադրանքները վերաբերում են X-ում մոտ մեկուկես տարի առաջ հրապարակված հաղորդագրությանը», որն առնչվում է «Իսլամական պետություն» ահաբեկչական խմբավորմանը (ԴԱԻՇ), «քննադատում է Թուրքիայի կառավարությանը», «մեղադրում կառավարությանը կոռուպցիայի համար»։
Ընտանիքի աչքի առջև նրան «ձերբակալել և տարել են մոտ երեսուն ոստիկաններ: Տունը խուզարկել են, և համակարգչային սարքավորումներ առգրավվել», - ասվում է հաղորդագրության մեջ։
Լրագրողական կազմակերպությունները դատապարտել են «անողոք կամայական գործելակերպը, որը թիրախավորում է լրագրողին, ով կարող է անհանգստացնել իշխանություններին իր հետաքննությունների պատճառով»։
DW-ի ղեկավարը պահանջել է անհապաղ ազատ արձակել լրագրողին: