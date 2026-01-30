Թուրքիան կարող է միջնորդ լինել Իրանի և ԱՄՆ-ի միջև. Էրդողանը՝ Փեզեշքիանին

Թուրքիայի նախագահական գրասենյակը հայտնել է, որ այսօր նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն իր իրանցի գործընկերոջ Մասուդ Փեզեշքիանի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ հայտնել է, որ Թուրքիան պատրաստ է Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև միջնորդի դեր ստանձնել՝ երկու կողմերի միջև լարվածությունը մեղմելու համար։
«Նախագահ Էրդողանը շեշտել է, որ Թուրքիան պատրաստ է Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև միջնորդի դեր ստանձնել՝ լարվածությունը մեղմելու և խնդիրները լուծելու համար», - ասվում է նախագահականի տարածած հայտարարության մեջ:
Նշվում է, որ Էրդողանը նաև կընդունի Իրանի արտաքին գործերի նախարարին, որը Թուրքիա է այցելում իր թուրք գործընկերոջ հետ բանակցությունների համար։