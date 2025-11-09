Մատչելիության հղումներ

Թուրքական պատվիրակությունը կմեկնի Պակիստան՝ Աֆղանստանի հետ խաղաղության համաձայնագիր կնքելու նպատակով

Թուրքիայի արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարները, ինչպես նաև հետախուզության ղեկավարը այս շաբաթ պլանավորում են մեկնել Պակիստան՝ քննարկելու հրադադարի շուրջ Աֆղանստանի հետ բանակցությունները, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։

Թուրքիայի նախագահը, ով երեկ Պակիստանի վարչապետի հետ Բաքվում էր, ասել է, որ եռակողմ այցի նպատակն է ազգերի միջև հնարավորինս շուտ մշտական հրադադար և խաղաղություն կնքել։

Երբեմնի դաշնակից երկու երկրների հարաբերությունները սրվել են, երբ Աֆղանստանի «Թալիբան»-ը ապաստան է տրամադրել «Թեհրիք-է Թալիբան Պակիստան» ծայրահեղական խմբավորմանը, որը տարիներ շարունակ անհաշտ պայքարի մեջ է Պակիստանի իշխանությունների հետ: Հոկտեմբերի 19-ին Դոհայում կայացած խաղաղության բանակցությունների ժամանակ՝ Աֆղանստանը և Պակիստանը անհապաղ հրադադարի շուրջ համաձայնության էին եկել:

