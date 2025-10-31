Աֆղանստանը և Պակիստանը համաձայնել են պահպանել հրադադարը. Թուրքիայի ԱԳՆ

Աֆղանստանը և Պակիստանը համաձայնել են պահպանել հրադադարը, հայտնում է Թուրքիայի արտգործնախարարությունը:
Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ ասվում է, որ հոկտեմբերի 25-30-ը Ստամբուլում հանդիպումներ են տեղի ունեցել Թուրքիայի, Կատարի, Աֆղանստանի և Պակիստանի մասնակցությամբ՝ կնքված հրադադարի ամրապնդման նպատակով։
Նշվում է, որ իրականացման լրացուցիչ սկզբունքները կքննարկվեն և կավարտվեն նոյեմբերի 6-ին Ստամբուլում կայանալիք բարձր մակարդակի հանդիպման ժամանակ։
Երբեմնի դաշնակից երկու երկրների հարաբերությունները սրվել են, երբ Աֆղանստանի «Թալիբան»-ը ապաստան է տրամադրել «Թեհրիք-է Թալիբան Պակիստան» ծայրահեղական խմբավորմանը, որը տարիներ շարունակ անհաշտ պայքարի մեջ է Պակիստանի իշխանությունների հետ: Հոկտեմբերի 19-ին Դոհայում կայացած խաղաղության բանակցությունների ժամանակ՝ Աֆղանստանը և Պակիստանը անհապաղ հրադադարի շուրջ համաձայնության էին եկել: