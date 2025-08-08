Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

The New York Times. Ակնկալվում է, որ Թրամփի անունով տարանցիկ միջանցքի ստեղծումը նոր մարտահրավերներ կբերի

«Սպիտակ տան հաղորդմամբ՝ այսօր ձեռք բերվելիք համաձայնությունները չեն ուրվագծում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանները, անդրադարձ չկա նաև Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի հարձակումից հետո ի հայտ եկած մարդու իրավունքների խնդիրներին», - գրում է The New York Times-ը` հավելելով. - «Ակնկալվում է, որ Թրամփի անունով կոչված տարանցիկ միջանցքի ստեղծումը, իր հերթին, նոր մարտահրավերներ կբերի»։

Թերթը հիշեցնում է, որ արդեն իսկ եղել են բացասական նախազգուշացումներ Թեհրանից, որն իր սահմանի երկայնքով ԱՄՆ-ի բացառիկ տնտեսական զարգացման գոտու ստեղծումը համարում է պոտենցիալ սպառնալիք։

Այս շաբաթվա սկզբին Իրանի գերագույն առաջնորդ այաթոլա Ալի Խամենեիի արտաքին քաղաքականության գծով գլխավոր խորհրդական Ալի Աքբար Վելայաթին սոցիալական ցանցերում գրել էր, որ նման միջանցքի ստեղծումը կհանգեցնի «Իրանի կողմից վճռական արձագանքի»։

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Սպիտակ տուն. Ադրբեջանն ու Հայաստանը խաղաղության համաձայնագիր կստորագրեն

Վարչապետի խոսնակը հերքում է «միջանցքային» լուծումներին Հայաստանի համաձայնելու մասին պնդումները

Reuters. «Հայաստանով անցնող ճանապարհի զարգացման բացառիկ իրավունքը տրամադրվելու է ԱՄՆ-ին»

Փեզեշքիանը նախատեսում է երկու շաբաթից այցելել Հայաստան. Արաղչի

«Զանգեզուրի միջանցքին» որոշ պանթուրքիստական շարժումներ են աջակցում. Իրանի հոգևոր առաջնորդի գլխավոր խորհրդական

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG