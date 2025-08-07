Reuters. «Հայաստանով անցնող ճանապարհի զարգացման բացառիկ իրավունքը տրամադրվելու է ԱՄՆ-ին»

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հրավիրած հանդիպումը Հայաստանի ու Ադրբեջանի առաջնորդների հետ կավարտվի խաղաղության շրջանակային համաձայնագրի ստորագրմամբ, որը ներառում է ԱՄՆ-ի բացառիկ իրավունքները Հարավային Կովկասով ռազմավարական տարանցիկ միջանցքի նկատմամբ, հաղորդում է Reuters-ը՝ հղում անելով իր աղբյուրներին։
ԱՄՆ պաշտոնյաները անանուն մնալու պայմանով Reuters-ին ասել են, որ Սպիտակ տանը ակնկալվում է շրջանակային համաձայնագիր՝ «խաղաղության կոնկրետ ուղու» հասնելու և տևական ժամանակ քննարկվող տարանցման ուղու հարցը լուծելու համար։
«Ադրբեջանը խնդրել է տրանսպորտային միջանցք` Հայաստանի տարածքով Նախիջևանին կապվելու համար», - ասել են ամերիկացի պաշտոնյաները։
Reuters-ը մանրամասնում է՝ առաջնորդների կողմից ուրբաթ ստորագրվելիք փաստաթղթի՝ մանրամասն բանակցված բաժնում Հայաստանը ծրագրում է Միացյալ Նահանգներին տալ տարանցման միջանցքի զարգացման բացառիկ իրավունքները՝ երկար ժամանակահատվածով։ Թե կոնկրետ քանի տարով՝ չի հստակեցվում. նշվում է միայն, որ այն կոչվելու է «Թրամփի ճանապարհ՝ միջազգային խաղաղության և բարգավաճման համար»: Այն հայտնի կլինի TRIPP հապավումով, ասել են պաշտոնյաները։
«Ճանապարհը գործարկվելու է Հայաստանի օրենսդրության համաձայն, և Միացյալ Նահանգները հողը ենթավարձակալության կհանձնի կոնսորցիումի՝ ենթակառուցվածքների ու կառավարման համար», - հաղորդում է Reuters-ը։ Թե ի՞նչ կոնսորցիումի մասին է խոսքը՝ չի հստակեցվում։
«Առևտրային միջոցներով իրականացվող այս քայլը կբացի տարածաշրջանը և կկանխի հետագա ռազմական գործողությունները», - ասել է ամերիկացի պաշտոնյաներից մեկը։
Պաշտոնյաները նշել են, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները նաև կստորագրեն փաստաթղթեր, որոնցով կպահանջվի լուծարել Մինսկի խումբը։
Reuters-ը պնդում է, որ այս հարցի շուրջ առաջընթացը սկսվել է մարտից, երբ ԱՄՆ հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիթքոֆը այցելել է տարածաշրջան։ Ըստ գործակալության, հետագայում նաև Ուիթքոֆի թիմի անդամներն են մի քանի անգամ եղել Հարավային Կովկասում՝ համաձայնագրի կնքմանը նպաստելու համար։
ԱՄՆ պաշտոնյաները հույս ունեն, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության շուրջ առաջընթացը կարող է խթանել բանակցություններ, որպեսզի Ադրբեջանը միանա Աբրահամի համաձայնագրերին, որոնք Թրամփի վարչակազմը համարում է առաջնահերթություն և գործիք՝ տնտեսական ու պաշտպանական համագործակցության խորացման համար։
«Հանդիպումը տեղի է ունենում ճիշտ այն օրը, երբ լրանում է Դոնալդ Թրամփի կողմից Ռուսաստանի նախագահին տրված վերջնաժամկետը՝ Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու համար», - նկատում էReuters-ը։