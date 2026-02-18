Թեհրանը «մշակում է շրջանակային փաստաթուղթ»՝ Վաշինգտոնի հետ ապագա բանակցություններն առաջ մղելու համար

Իրանի գլխավոր դիվանագետ Աբբաս Արաղչին հայտարարել է, որ Վաշինգտոնի հետ ապագա բանակցություններն առաջ մղելու համար Թեհրանը մշակում է շրջանակային փաստաթուղթ։ AFP-ի փոխանցմամբ՝ այս մասին նա նշել է ՄԱԿ-ի միջուկային հսկողության մարմնի հետ ունեցած հեռախոսազրույցի ընթացքում։
Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության(ԱԷՄԳ) ղեկավար Ռաֆայել Գրոսսիի հետ զրույցում Արաղչին ընդգծել է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը կենտրոնացած է նախնական և համահունչ շրջանակ մշակելու վրա։ Այս հայտարարությունը հնչել է Միացյալ Նահանգների հետ վերսկսված բանակցությունների երկրորդ փուլի հաջորդ օրը։
Թեհրանն ու Վաշինգտոնը բանակցությունները վերսկսել են փետրվարի սկզբին։ ԱՄՆ-ն և Իսրայելը հայտարարում են, որ Իրանը ձգտում է միջուկային զենք ստեղծել, ինչը կարող է սպառնալ Իսրայելի գոյությանը: Իրանը, մինչդեռ, պնդում է, որ իր միջուկային ծրագիրը բացառապես խաղաղ բնույթ ունի: