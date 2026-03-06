Թեհրանը կապ է հաստատել ԱՄՆ-ի հետ՝ համաձայնագիր կնքելու համար. Թրամփ

Նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Թեհրանը կապ է հաստատել Միացյալ Նահանգների հետ՝ համաձայնագիր կնքելու համար, հայտնում է Reuters-ը։
«Նրանք զանգահարում են, ասում են՝ «ինչպե՞ս կարող ենք համաձայնագիր կնքել»։ Ես ասացի, որ դուք մի փոքր ուշացել եք», - ասել է Թրամփը՝ ելույթ ունենալով Սպիտակ տանը «Ինտեր Մայամի» ֆուտբոլային թիմի հետ միջոցառման ժամանակ։
ԱՄՆ նախագահը կոչ է արել Իրանի զինված ուժերի, ոստիկանության և Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի անդամներին վայր դնել զենքերը՝ խոստանալով «լիակատար անձեռնմխելիություն», եթե նրանք հրաժարվեն երկրի իշխող հոգևորական կառույցից։