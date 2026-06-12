Թեհրանը հերքում է Թրամփին և պնդում է՝ դեռ վերջնական որոշում չկա, թեև խաղաղության փաստաթղթի մեծ մասը համաձայնեցված է

Չնայած ԱՄՆ նախագահի հայտարարությանը, որ Իրանի հետ համաձայնել են խաղաղության համաձայնագրի շուրջ, Թեհրանը պնդում է՝ վերջնական որոշում դեռ չկա։
Արտգործնախարարության խոսնակը հայտարարել է՝ թեև փաստաթղթի մեծ մասը համաձայնեցված է, քննարկումները դեռ շարունակվում են։ Ու երբ Թեհրանում համոզվեն, որ բանակցվող փաստաթուղթն ապահովում է Իրանի շահերը, անպայման կհայտարարեն այդ մասին, իրանական լրատվամիջոցներից մեկին ասել է Էսմայիլ Բաղային և զգուշացրել՝ Իրանը «կարմիր գծեր» ունի, որոնք չի պատրաստվում զիջել։
«Վերջին մի քանի օրերին նրանք կրկին փորձեցին մի շարք անհիմն պահանջներ և խնդրանքներ պարտադրել։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, անկասկած, թե՛ դիվանագիտության մեջ, թե՛ մարտի դաշտում, ցույց է տվել, որ ոչ մի դեպքում չի հանձնվի մյուս կողմի ապօրինի պայմաններին և պահանջներին»,- նշել է Էսմայիլ Բաղային։
Մինչ այդ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել էր, թե ԱՄՆ-ն և Իրանը համաձայնության են եկել գործարքի շուրջ։ ԱՄՆ նախագահը լրագրողներին ասել էր, թե Իրանի գերագույն առաջնորդը ևս հաստատել է գործարքը, որով Իրանը պարտավորվում է հրաժարվել միջուկային զենք ունենալուց։
Ըստ Թրամփի՝ Վաշինգտոնն ու Թեհրանը համաձայնագիրը գուցե ստորագրեն արդեն այս շաբաթավերջին, ինչը թույլ կտա վերաբացել Հորմուզի նեղուցը։
«Հուսով ենք, որ ամեն ինչ համեմատաբար արագ տեղի կունենա։ Նեղուցը կբացվի ստորագրումից անմիջապես հետո։ Գուցե դա լինի շաբաթ կամ երկուշաբթի»,- ասել է ԱՄՆ նախագահը։
ԱՄՆ նախագահը նախկինում ևս մի քանի անգամ պնդել է, թե մոտ են գործարքի։ Երեկվա հայտարարությունից ժամեր առաջ էլ սպառնացել էր «շատ ուժեղ» հարվածել Իրանին, եթե չհամաձայնի գործարքի։
Իրանական կիսապաշտոնական Mehr գործակալությունը հրապարակել է 14 կետից բաղկացած համաձայնագրի նոր տարբերակը։ Ըստ դրա՝ պատերազմը պետք է անհապաղ և մշտապես դադարեցվի բոլոր ճակատներում, այդ թվում՝ Լիբանանում, 30 օրում վերացվի Իրանի ծովային շրջափակումն ու վերաբացվի Հորմուզի նեղուցը, 60-օրյա ժամկետում պետք է չեղարկվեն Իրանի նկատմամբ բոլոր պատժամիջոցները, ապասառեցվեն 24 մլրդ դոլարի սառեցված միջոցներ, ընդ որում՝ կեսը՝ նախքան բանակցություններն սկսելը։
Բացի դրանից՝ Իրանը վերահաստատում է միջուկային զենք չմշակելու իր հանձնառությունը։ ԱՄՆ-ն էլ պարտավորվում է չխառնվել Իրանի ներքին գործերին և հարգել երկրի ինքնիշխանությունը, դուրս բերել իր ուժերն Իրանի շրջակայքից, չավելացնել իր զորքը բանակցությունների ընթացքում, նոր պատժամիջոցներ չսահմանել։
ԱՄՆ-ն և դաշնակիցներն Իրանի վերակառուցման առնվազն 300 միլիարդ դոլարի ծրագրեր պետք է ներկայացնեն։ Վերջնական համաձայնագիրը կհաստատվի ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի բանաձևով։ Իրանի հրթիռային ծրագիրը, սակայն, ներառված չէ փաստաթղթում։
Չնայած խաղաղության գործարքին մոտ լինելու մասին Թրամփի պնդումներին՝ արևմտյան լրատվամիջոցները հայտնում են, որ ԱՄՆ-ն գիշերը իրանական երկու անօդաչու է խոցել Հորմուզի նեղուցում։ ԱՄՆ բարձրաստիճան պաշտոնյան Fox News-ին ասել է, թե Իրանը փորձել է հարվածել Հորմուզի նեղուցով անցնող առևտրային նավերին։
Իսկ այս ընթացքում Իսրայելը շարունակում է հարվածներ հասցնել Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված «Հեզբոլա» խմբավորման ենթակառուցվածքներին Լիբանանի հարավում։ Իսրայելի զինուժը հայտարարել է, որ վերջին շաբաթվա ընթացքում Լիբանանի հարավում «Հեզբոլա»-ի 300-ից ավելի օբյեկտի են հարվածել, խմբավորման մոտ 80 անդամի սպանել։
«Հեզբոլա»-ն հայտարարել է, որ վերջին մեկ օրում հրթիռներով և անօդաչուներով 20-ից ավելի պատասխան հարվածներ է հասցրել իսրայելական բանակին։ Լիբանանում ՄԱԿ-ի խաղաղապահ առաքելության մալայզիացի երկու խաղաղապահ է վիրավորվել՝ ավտոշարասյան վրա հարձակման հետևանքով։