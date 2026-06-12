IRNA. «ԱՄՆ-ի հետ համաձայնեցված փաստաթղթով Հորմուզի նեղուցը մնում է Թեհրանի վերահսկողության տակ»

Իրանի պետական IRNA լրատվական գործակալությունը որոշ մանրամասներ է հաղորդել Միացյալ Նահանգների հետ բանակցվող համաձայնագրի մասին՝ պնդելով, որ դրա ստորագրման դեպքում Թեհրանը չի զիջելու Հորմուզի նեղուցի վերահսկողությունը։
«Այս փաստաթղթով Իրանը Հորմուզի նեղուցի կառավարումը զիջելու կամ այնտեղ նախապատերազմական ստատուս-քվոն վերականգնելու որևէ պարտավորություն չի ստանձնում»,- հաղորդում է իրանական լրատվամիջոցը։
IRNA-ն նաև տեղեկացնում է, որ ԱՄՆ-ի հետ մշակվող փաստաթղթում որևէ անդրադարձ չկա Թեհրանի միջուկային ծրագրին։ «Այս թեմայի շուրջ բանակցությունները կմեկնարկեն այժմ բանակցվող փաստաթղթի ստորագրումից հետո՝ 60-օրյա ժամկետում»,- հաղորդում է գործակալությունը։