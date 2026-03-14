Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Թեհրանը հաստատում է մեկուկես տասնյակ պայթյունները Խարգ կղզում

Իրան - Խարգ կղզու նավթային տերմինալը արբանյակից արված լուսանկարում, արխիվ
Իրան - Խարգ կղզու նավթային տերմինալը արբանյակից արված լուսանկարում, արխիվ

Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը հայտարարել է, որ ամերիկյան ուժերի հարվածների ժամանակ Խարգ կղզում շուրջ 15 պայթյուն է լսվել, թիրախավորվել են ծովային ռազմակայանը, դիսպետչերական աշտարակը և ուղղաթիռի հարթակը: Հաղորդագրության համաձայն՝ կղզու հակաօդային պաշտպանության համակարգը հարձակումից մեկ ժամ անց վերսկսել է աշխատանքը:

ԻՀՊԿ-ն հաստատել է, որ կղզու նավթային ենթակառուցվածքները չեն տուժել:

«Իրանը զգուշացրել է երկրի էներգետիկ ենթակառուցվածքին հարվածների հետևանքների մասին. այդ դեպքում տարածաշրջանի ամբողջ նավթագազային ենթակառուցվածքը, որով շահագրգռված են ԱՄՆ-ը և նրա դաշնակիցները, հրի կմատնվի և կոչնչացվի», - ասված է հաղորդագրությունում:

Ժամեր առաջ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել էր, որ Խարգ կղզու ռազմական օբյեկտներն «ամբողջությամբ ոչնչացված են»:

«Պարկեշտության նկատառումներով, ես որոշեցի Չվերացնել Նավթային Ենթակառուցվածքները կղզու վրա», - հավելել էր ԱՄՆ նախագահը՝ այնուհանդերձ զգուշացնելով, որ եթե Իրանը «կամ որևէ այլ մեկը» որևէ քայլ անի՝ խոչընդոտելու նավագնացությունը Հորմուզի նեղուցով, ինքը կվերանայի իր որոշումը:

XS
SM
MD
LG