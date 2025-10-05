Թբիլիսիում կրկին ցույց է անցկացվել. զուգահեռ ԵՄ-ն կողմերին կոչ է արել զերծ մնալ բռնություններից

Թբիլիսիում ընդդիմադիրները կրկին փակել են Ռուսթավելի պողոտան: Երկրի խորհրդարանի մոտ բողոքի ցույց էր, որը, ի տարբերություն երեկվա, խաղաղ է ընթացել:
Երեկվա իրադարձություններից և նախագահական նստավայրի գրոհի փորձից հետո ՆԳՆ-ում հայտարարել են, որ ցանկացած ակցիա այսօր և առաջիկա օրերին կդիտարկվի որպես գիշերային իրադարձությունների շարունակություն, և կձեռնարկվեն համապատասխան միջոցներ:
Երկրի հինգերորդ նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին, որը նախօրեին դատապարտել էր ցուցարարների նկատմամբ ուժի կիրառումը, կոչ է արել մասնակցել ցույցին:
Զուգահեռ կոչով է հանդես եկել Եվրամիությունը: Բրյուսելից Վրաստանի իշխանություններին կոչ են արել ապահովել քաղաքացիների հավաքների և ազատ արտահայտման իրավունքը: Համապատասխան հայտարարությունը հրապարակվել է հոկտեմբերի 5-ին Եվրոպական արտաքին գործողությունների ծառայության կողմից նախորդ օրվա ՏԻՄ ընտրություններից և դրան հաջորդած իրադարձություններից հետո։ ԵՄ առաջնորդները հորդորել են բոլոր կողմերին զերծ մնալ բռնություններից։
Հայտարարությունը ստորագրել են ԵՄ արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ, Եվրահանձնաժողովի փոխնախագահ Կայա Կալլասը և ԵՄ ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Մարթա Կոսը:
Հայտարարության մեջ նշվում է, որ ՏԻՄ ընտրություններն անցկացվել են կարծիքի արտահայտման ազատության վրա լայնածավալ ճնշումների ֆոնին։
«Անկախ ԶԼՄ-ների դեմ մի քանի ամսվա արշավանքները, քաղաքացիական հասարակության դեմ ուղղված օրենքների ընդունումը, ընդդիմադիր գործիչների և ակտիվիստների ձերբակալությունները, ինչպես նաև Ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները հօգուտ իշխող կուսակցության կտրուկ սահմանափակել են մրցակցային ընտրությունների անցկացման հնարավորությունը», - նշել եմ ԵՄ առաջնորդները։
Վրաստանի ԿԸՀ-ից փոխանցել են, որ քվեարկությունն անցել է հանգիստ և, ընդհանուր առմամբ, առանց խախտումների: Միաժամանակ, ընտրություններին մասնակցած ընդդիմադիր կուսակցությունները հայտնել են հարյուրավոր խախտումների մասին: