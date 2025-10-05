Մատչելիության հղումներ

«Վրացական երազանքի» թեկնածուները հաղթել են նաև մյուս քաղաքներում

Վրաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախնական տվյալներով՝ «Վրացական երազանքի» թեկնածուները հաղթել են Թբիլիսիի, Ռուսթավիի, Քութաիս, Բաթում և Փոթի քաղաքների ՏԻՄ ընտրություններում:

Թբիլիսիի քաղաքապետի ընտրություններում իշխող ուժի թեկնածու և գործող քաղաքապետ Կախա Կալաձեն հավաքել է ձայների 71,5 տոկոսը (214 հազար 872 քվե):

64 համայքներում կայացած ընտրություններին մասնակցել է 12 կուսակցություն, նրանց թվում են նաև ընդդիմադիր ուժեր, սակայն առաջատար ընդդիմադիր կուսակցությունները՝ «Հանուն փոփոխությունների կոալիցիան», «Միացյալ ազգային շարժումը», բոյկոտել են։ Ընդդիմադիրները երեկ բողոքի ակցիաներ են անցկացրել մայրաքաղաքում, իրավիճակը տեղում լարվել է: Կան ձերբակալվածներ, վիրավորներ:

