Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Թբիլիսիի կենտրոնում կրկին ցուցարարներ են ձերբակալվել

Թբիլիսիում, որտեղ գրեթե մեկ տարի է՝ բողոքի ցույցեր են ընթանում եվրաինտեգրումը կասեցնելու «Վրացական երազանքի» որոշման դեմ, ոստիկանությունը երեկ կրկին բերման է ենթարկել ակցիայի մասնակիցներին: Այս պահին հայտնի է առնվազն 5 ձերբակալվածի մասին:

Վրաստանի ՆԳՆ-ն դեռ չի հայտնել, թե ինչն է եղել ձերբակալությունների պատճառը:

Վերջին օրերին ոստիկանությունը հավաքվածներին թույլ չի տալիս փակել խորհրդարանի շենքի դիմաց գտնվող Ռուսթավելի պողոտան, ինչի պատճառով ցուցարարներն անցնում են երթերի ձևաչափերին: Սակայն այս դեպքերում էլ իրավապահները շարունակել են կանգնեցնել ակցիայի մասնակիցներին՝ թույլ չտալով նրանց շարժվել ընտրված երթուղով, հաղորդում է «Ազատություն» ռադիոկայանի վրացական ծառայությունը:

Առնչվող թեմաներով

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG