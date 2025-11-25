Թբիլիսիի կենտրոնում կրկին ցուցարարներ են ձերբակալվել

Թբիլիսիում, որտեղ գրեթե մեկ տարի է՝ բողոքի ցույցեր են ընթանում եվրաինտեգրումը կասեցնելու «Վրացական երազանքի» որոշման դեմ, ոստիկանությունը երեկ կրկին բերման է ենթարկել ակցիայի մասնակիցներին: Այս պահին հայտնի է առնվազն 5 ձերբակալվածի մասին:
Վրաստանի ՆԳՆ-ն դեռ չի հայտնել, թե ինչն է եղել ձերբակալությունների պատճառը:
Վերջին օրերին ոստիկանությունը հավաքվածներին թույլ չի տալիս փակել խորհրդարանի շենքի դիմաց գտնվող Ռուսթավելի պողոտան, ինչի պատճառով ցուցարարներն անցնում են երթերի ձևաչափերին: Սակայն այս դեպքերում էլ իրավապահները շարունակել են կանգնեցնել ակցիայի մասնակիցներին՝ թույլ չտալով նրանց շարժվել ընտրված երթուղով, հաղորդում է «Ազատություն» ռադիոկայանի վրացական ծառայությունը: