Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Վրաստանում խստացնում են ցույցերի անցկացման կարգը

Վրաստան - Ընդդիմության հոկտեմբերի 4-ի ցույցը Թբիլիսում
Վրաստան - Ընդդիմության հոկտեմբերի 4-ի ցույցը Թբիլիսում

Վրաստանում խստացնում են հանրահավաքների անցկացման կարգը։ Խորհրդարանում շրջանառության մեջ դրված օրենսդրական նախաձեռնության հեղինակը իշխող «Վրացական երազանք» կուսակցությունն է։

Իշխող մեծամասնության ղեկավար Իրակլի Կիրցխալիայի խոսքով, նախագծի համաձայն` դիմակով հանրահավաքին մասնակցելը կամ փողոց փակելը կարող է 15-20 օրվա, պիրոտեխնիկական միջոցների կիրառումը՝ մինչև 60 օրվա վարչական կալանքի հանգեցնել։ 60 օրվա վարչական կալանք է սահմանվում նաև հանրահավաքների կազմակերպիչների համար, եթե նրանք Ներքին գործերի նախարարության պահանջով չեն դադարեցնում բողոքի ակցիան։

«Իսկ այս իրավախախտումների կրկնակի կատարման դեպքում արդեն ոչ թե վարչական, այլ քրեական պատիժներ կարող են կիրառվել», - նշել է խորհրդարանական մեծամասնության ղեկավարը։

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG