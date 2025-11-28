Ստեփանակերտի վերջին հայ բնակչի գործը ուղարկվել է դատարան

Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունն ավարտել է Ստեփանակերտի բնակիչ Կարեն Ավանեսյանի դեմ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը, նյութերն ուղարկվել են դատարան։
Ադրբեջանցի իրավապահների պնդմամբ՝ 58-ամյա Ավանեսյանը սեպտեմբերի 14-ին իբր փորձել է Ստեփանակերտի կենտրոնում ահաբեկչական գործողություն իրականացնել, ինչի արդյուքնում ոստիկաններ են վիրավորվել։ Միջադեպը տեղի է ունեցել այն պահին, երբ Ստեփանակերտում է գտնվել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։
Ավանեսյանին մեղադրանք է առաջադրվել Ադրբեջանի քրեական օրենսգրքի միանգամից յոթ հոդվածներով։ Դատավարությունը կայանալու է Գյանջա քաղաքում, դրա մեկնարկի ժամկետները չեն նշվում։