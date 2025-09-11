Ձերբակալվել է Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի որդին՝ Սպարտակ Ղուկասյանը, «Ազատությանը» տեղեկացրին Քննչական կոմիտեից:
«Շիրակի մարզային քննչական վարչությունում նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում մեկ անձի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում՝ Քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետով (շորթումը՝ հարկադրանքի այլ եղանակով)։ Վերջինս ձերբակալվել է», - մասնավորապես հայտնում է ՔԿ-ն՝ նշելով, որ նախաքննությունը շարունակվում է։
Քննչականն այլ մանրամասներ չի հայտնում: