Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Սփյուռքի գործիչները կոչ են անում եկեղեցական կառավարման հարցերը լուծել ՀԱԵ մարմինների միջոցով

Եկեղեցու ղեկավարության վրա «հետևողական հարձակումները և նրա առաջնորդի հարկադրական հեռացման սպառնալիքները» ուղղակի սպառնալիք են աշխարհի բոլոր հայերի համար, հայտարարել են Սփյուռքի մի շարք ներկայացուցիչներ:

Հայտարարության հեղինակներից են Հայոց ցեղասպանության զոհերի վերապրողների ժառանգներ և համաշխարհային Հայոց եկեղեցու անդամներ՝ ամերիկահայ գործարար, բարերար Նուբար Աֆեյանը, Ամերիկայի Հայկական համագումարի հոգաբարձուների խորհրդի համանախագահ Էնթոնի Բարսամյանը, Դենհամի պրոֆեսոր Լորդ Արա Դարզին, ամերիկահայ պրոդյուսեր Էրիկ Էսրայելյանը, շվեյցարահայ գործարար և բարերար Վաչե Գաբրաշը, բրիտանահայ գործարար և բարերար Վաչե Մանուկյանը, «Ամբեր Կապիտալ» ընկերության գլխավոր գործադիր տնօրեն Ջոզեֆ Ուղուրլյանը, Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության 7-րդ նախագահ Պերճ Սեդրակյանը: Ի դեպ, նրանցից ոմանց հետ վարչապետ Փաշինյանը հանդիպումներ է ունեցել:

Գործիչները կոչ ենք արել եկեղեցական կառավարման հետ կապված բոլոր հարցերը լուծել եկեղեցու կառավարման մարմինների միջոցով:

«Մենք կոչ ենք անում Հայաստանի կառավարությանը և Հայոց Եկեղեցուն լուծել բոլոր տարաձայնությունները՝ հարգելով Եկեղեցու ինքնակառավարման կանոնները, հարգելով քաղաքական գործունեության և եկեղեցու առաքելության բաժանումը և պաշտպանելով սփյուռքի հայերի իրավունքը՝ դավանելու իրենց հավատքը առանց կառավարության կողմից քաղաքական միջամտության ազդեցության», - ասված է նրանց նամակում:

Նրանք նշել են, որ Հայաստանի կառավարության մոտեցումը վտանգում է կտրել իր հարաբերությունները սփյուռքի հետ: Նրանք հավելել են՝ ժամանակն է հանգստացնել այս ներքին ճգնաժամը:

Վարչապետ Փաշինյանը շուրջ 9 ամիս պահանջում է Գարեգին Երկրորդ վեհափառի հրաժարականը՝ հայտարարելով՝ նա խախտել է կուսակրոնության ուխտը: Այս ընթացքում նրան են միացել բարձրաստիճան հոգևորականներ, ովքեր ևս կաթողիկոսի հեռանալու պահանջ են դրել: Նա օրերս նույնիսկ հայտարարեց, որ կա տեղեկատվություն, որ ճշտման փուլում է, որ այդ թվում՝ Հայաստանյայց Առաքելական եկեղեցու ձևաչափերով Հայաստան են մուտք գործում ստվերային գումարներ քաղաքական նպատակով այստեղ օգտագործելու համար: Նիկալ Փաշինյանը, սակայն, ապացույցներ չի ներկայացրել:

Մայր Աթոռի շահերը ներկայացնող փաստաբան Արմինե Ֆանյանն արձագանքել էր՝ եթե իշխանությունները ձեռքի տակ իրական փաստեր ունենային, ապա վաղուց իրավական գործընթաց կսկսվեր:

Հայ Առաքելական եկեղեցու շուրջ ստեղծված իրավիճակի առթիվ ավելի վաղ մտահոգություն էին հայտնել միջազգային կազմակերպությունները:

XS
SM
MD
LG