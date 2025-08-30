«Սպայկա»-ի բեռնատարները կանգնեցվել են Ռուսաստանում. վարորդներն ահազանգում են, պաշտոնական պարզաբանում չկա

«Ազատություն»-ն ահազանգեր է ստացել բեռնատարների վարորդներից, որոնք պնդում են, թե ռուս իրավապահները հայկական «Սպայկա» արտահանող ընկերության բեռնատարները կանգնեցրել ու թույլ չեն տալիս շարժվել: Վարորդները, որ ցանկանում են անանուն մնալ, ասում են՝ ռուսական կողմում կանգնած «Սպայկա»-ի բեռնատարների թիվը հասնում է շուրջ 100-ի:
Ընկերության ղեկավարն ու կայուն զարգացման գծով տնօրենը առավոտից են անպատասխան թողնում մեր զանգերը: Տեղեկությունը փորձեցինք ճշտել Էկոնոմիկայի նախարարությունից, ասացին՝ կփորձեն ճշտել ու հետ զանգահարել, բայց դեռ պատասխան չունենք:
Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնից էլ միայն փոխանցեցին, թե իրենք ահազանգ չեն ստացել:
«Մենք բեռները նայել ու բաց ենք թողել, իսկ Ռուսաստանի մեր գործընկեր կառույցից՝ «Ռոսսելխոզնադզոր»-ից տեղեկություն չենք ստացել այդ մասին: Եթե անգամ խնդիր կա, ապա դա ՍԱՏՄ-ի հետ կապ չունի, ավելին՝ մենք բողոք ու ահազանգ չենք ստացել», - ասաց ՍԱՏՄ խոսնակ Անուշ Հարությունյանը:
Ռուսաստանում հայկական բեռնատարների խնդիրների մասին լուրերի ֆոնին հայտարարություն է տարածել Պետեկամուտների կոմիտեն, թեև դրանում ոչինչ չկա «Սպայկա»-ի մասին: Այդուհանդերձ, կառույցից հորդորել են բացառել արտահանումները ձևակերպել ապօրինի պատվիրատուների անվամբ:
«ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեն պարբերաբար ստանում է ազդակներ, որ ՀՀ-ից դեպի այլ երկրներ ապրանքներ արտահանելիս մաքսային հայտարարագրում, ինվոյսում և բեռնափոխադրման փաստաթղթերում ՀՀ առանձին տնտեսվարողներ, որպես ապրանքների ստացող կողմ, նշում են այնպիսի գնորդների տվյալներ, որոնք իրականում չեն հանդիսանում ապրանք պատվիրողը կամ գտնվում են լուծարման գործընթացում կամ արդեն իսկ լուծարված են: Նման գործողության արդյունքում` հետագայում այդ ապրանքները ստացող երկրում հայտնվում են ստվերային շրջանառության մեջ և դուրս են մնում հսկողությունից: Խնդիրն առավել ընդգծված է ՀՀ-ից ԵԱՏՄ անդամ մյուս երկրներ արտահանման գործընթացում», - ասված է ՊԵԿ-ի հաղորդագրության մեջ:
Նշվում է նաև, որ նման վարքագիծը հանգեցնում է ստացող երկրի անցման կետում (օրինակ` Վերին Լարս) ուժեղացված հսկողության. «Եվ բացի այդ, տվյալ երկրի պատկան մարմինների կողմից նման հանգամանք պարզվելու դեպքում այդ ապրանքները վերադարձվում կամ արգելապահվում են: Կոմիտեն հորդորում է ՀՀ արտահանողներին բացառել գործարքի հնարավոր ոչ իրական կողմի անվամբ փաստաթղթերի կազմումից և նման սուբյեկտների անվամբ ապրանքների ձևակերպումից»,- հայտարարել է ՊԵԿ-ը:
Այս օրերին Ռուսաստանում գործող ֆեյք ընկերություններին ապրանք չվաճառելու հորդոր է հնչեցրել նաև ՍԱՏՄ-ն:
