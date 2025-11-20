«Սուդանահայ»-ի Վահեն. Լոնդոնից Երևան՝ սուդանահայերի պատմությունը գրելու համար

Պատմաբան Վահեն «Սուդանահայ» նախագիծն է սկսել, հավաքում է սուդանահայերի պատմությունը, փաստագրում նաև սոցցանցերի լեզվով:
Եգիպտոսից մինչև Եվրոպա ու Երևան Վահեն սուդանահայերի է փնտրում՝ նրանց պատմությունը գրելու համար:
Հայերը Սուդան են գաղթել 19-րդ դարում, մեծամասամբ Եգիպտոսից: Սուդանահայ համայնքում մոտ 800 բնակիչ է եղել, հիմնականում առևտրով են զբաղվել, բայց նաև կարևոր պաշտոններ զբաղեցրել, օրինակ՝ կրոնական ու քաղաքական գործիչ Աբդուլ Ռահման ալ Մահդիի խորհրդատուն հայ էր՝ Սարգիս Նազարեթ Քուրքջյանը:
2023-ի պատերազմից հետո երկրում մնացած մի քանի հայերը լքեցին երկիրը, պատերազմի օրերին Հայաստանի ԱԳՆ-ն պաշտոնապես հայտնեց՝ նրանցից երկուսը՝ Եկավյան քույրերը, սովամահ են եղել:
