Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Միջազգային

Ստալինից մինչև Հիտլեր, Գազայից Սուդան. Սովը որպես զենք՝ ընդդեմ ժողովուրդների 

Գազայում սով է. սա ՄԱԿ-ի պաշտոնական հայտարարությունն է:

Գազայում սնունդ ստանալիս պաղեստինցիներ են սպանվում ու «բռնի անհետանում», կրկին ՄԱԿ-ն է ասում:

Չնայած անկախ տվյալները ու միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունները փաստում են՝ հարյուրավոր պաղեստինցիներ սովամահ են եղել, հազարներով երեխաներ թերսնված են, բայց Իսրայելը չի ընդունում, որ նման բան կա:

Մարդածին պատճառներով սով, այս աշխարհը մեկ անգամ չէ, որ տեսել է. Ստալինը 1932-33 թվականներին էր ուկրաինացիների համար «սով կազմակերպել»: Աշխարհին ցորեն մատակարարող այս տարածքում մոտ 4 մլն մարդ սովամահ եղավ՝ դաժան բռնաճնշումների ենթարկվելով: Սա պատմության մեջ հայտնի է Հոլոդոմոր անունով: Սրանք այն տարիներն էին, երբ տնտեսությունը կոլեկտիվացվում էր ու մարդկանց կուլակաթափ էին անում:

Բռնապետ Ստալինի օրոք կատարվածն այսօր որոշ երկրներ որպես ցեղասպանություն են ճանաչում: Այս նույն քաղաքականությանը 1.5 մլն մարդ էլ Ղազախստանում զոհ գնաց:

Այնպես չէ, որ միայն Սովետն է իր ժողովրդին քաղցի դատապարտել. Ստալինից ընդամենը 10 տարի անց խորհրդային ժողովուրդներն ու կրկին՝ հատկապես ուկրաինացիները նացիստների թիրախում էին: Հիտլերի «Սովի պլանը» 1940-ականներին նպատակ ուներ խորհրդային ժողովուրդների սնունդը հասցնել գերմանացիներին, արդյունքում պլանավորում էին 30-40 մլն մարդու մահ՝ սովի ու իրենց քաղաքականության հետևանքով: Հիտլերի թիմակիցներն այս նպատակները նաև գրի էին առնում, օրինակ, «Կանաչ թղթապանակում»:

Չնայած նացիստներն ավելի, չակերտավոր ասած, հայտնի են մեկ այլ վայրագությամբ՝ այսօրվա իսրայելցիների պապերին ցեղասպանելով, բայց, ըստ արևմտյան աղբյուրների, այս գրեթե մոռացված վայրագությանը՝ «Սովի պլանին», ավելի քան 4 մլն մարդ է զոհ գնացել:

Այս «ջանքերով» միայն Հիտլերն ու Ստալինը չեն պատմության մեջ մնացել:

Ոսկով ու նավթով հարուստ, Նեղոս ունեցող ու Սուեզի ջրանցքը քթի տակ. թվում է երանելի աշխարհագրական դիրք ունի Սուդանը, բայց այս հողի վրա հենց այս օրերին երեխաներ են մեռնում, քաղաքացիական դաժան պատերազմ է ու աշխարհին երբևէ հայտնի խոշորագույն հումանիտար ճգնաժամը 21-րդ դարում:

2023-ից հետո Սուդանում երկու գեներալների դաժան պայքարն է. ՄԱԿ-ը հայտարարում է, որ Սուդանում առնվազն 25.5 մլն մարդ ծայրահեղ սովի է բախվում:

Միջազգային կառույցներն արդեն հայտարարում են՝ Սուդանի քաղաքացիական պատերազմը մարդածին սովի պատճառ է դառնում, փախստականների ճամբարներում այս վիճակն է… Իսկ իրար դեմ կռվող այս երկու նախկին դաշնակիցների հետևում տարբեր երկրների, այդ թվում՝ Մոսկվայի ականջներն են երևում:

Բայց սովը որպես պատերազմի գործիք դիտարկելու համար մեզ շատ հեռու պետք չի գնալ. Արցախի օրինակը վկա:

2022-ի դեկտեմբերից մինչև 2023-ի սեպտեմբեր Լեռնային Ղարաբաղում 120.000 հայ բլոկադայի մեջ էր. սննդի ու դեղորայքի ճամփան փակած ադրբեջանցիները ներկայանում էին, ոչ ավել, ոչ պակաս, որպես բնապահպաններ: Չնայած աշխարհի բազմաթիվ երկրների ու ՄԱԿ-ի կոչին ու դատապարտմանը՝ Ադրբեջանը շարունակեց շրջափակումը, սովամահության մի դեպք գրանցվեց:

Դատարկ սուպերմարկետ Ստեփանակերտում, հուլիս, 2023թ.
Դատարկ սուպերմարկետ Ստեփանակերտում, հուլիս, 2023թ.

2023-ի սեպտեմբերի 23-ին ռազմական գործողությունները փաստացի թերսնման վտանգի տակ հայտնված հայերին գաղթական դարձրին: Արցախը հայաթափվեց:

Մարդիկ հեռանում են Լեռնային Ղարաբաղից, սեպտեմբեր, 2023թ.
Մարդիկ հեռանում են Լեռնային Ղարաբաղից, սեպտեմբեր, 2023թ.

Գիտությունը՝ բժշկությունը, բարոյական պատճառներով հստակ չի կարող ասել՝ ինչքան ժամանակում է մարդը սովամահ լինում, բայց ըստ երևույթին, դրա համար մինչև 3 շաբաթ է պետք: Մոտավորապես այդքան ժամանակում, մարդու մարմինը դանդաղ քամվում է, հետո օրգանիզմը սկսում է սնունդը ոսկորներից ու մկաններից ստանալ: Իսկ սովամահ լինող մարդիկ միայն քաղցի դեմ չեն ստիպված պայքարել. հումանիտար այս ճգնաժամը վարակների բուն կարող է դառնալ, իսկ եթե հաջողվի հանկարծ շատ սնունդ ստանալ՝ գերսնուցումն էլ կարող է մահաբեր լինել:

Իսկ մինչ այդ միջազգային կոնվենցիաները սահմանում են՝ սովը որպես պատերազմելու մեթոդ օգտագործելը պատերազմական հանցագործություն է:





Առնչվող թեմաներով

Ուղիղ հեռարձակում

XS
SM
MD
LG