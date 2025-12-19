Բելգիայի մայրաքաղաք Բրյուսելում ֆերմերների բողոքի ակցիան վերածվել է զանգվածային անկարգությունների՝ Եվրամիության և Հարավային Ամերիկայի երկրների Mercosur առևտրային բլոկի միջև նախատեսվող համաձայնագրի դեմ բողոքի ֆոնին։
Եվրոպացի ֆերմերները մտավախություն ունեն, որ համաձայնագիրը կուժեղացնի մրցակցությունը և կհարվածի տեղական արտադրողներին։
Բողոքի երթը, որին ֆերմերները մասնակցել են նաև տրակտորներով, սկսվել է Եվրոպական խորհրդի նիստի բացմանը զուգահեռ։
Ակցիան անցակցվել է Եվրահանձնաժողովի և Եվրոպական խորհրդարանի շենքերի հարևանությամբ։ Ջարդվել են շենքերի ապակիներ, ֆերմերները ավտոմեքենաների անվադողեր և խոտ են այրել։ Գրանցվել են նաև լրագրողների վրա հարձակումներ։
Ոստիկանությունը արցունքաբեր գազ և ջրցան մեքենաներ է կիրառել, մասսայական ձերբակալություններ են սկսվել։ Տուժել են տասնյակ մարդիկ։
Բրյուսելի ոստիկանության տվյալներով՝ բողոքի ակցիային մասնակցել է մինչև 7 հազար մարդ։