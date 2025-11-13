Սիրիայում գործողությունների արդյունքում սպանվել է ԻՊ հինգ անդամ. ԱՄՆ հրամանատարություն

ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարությունը չորեքշաբթի օրը հայտարարել է, որ իր ուժերն Սիրիայում «Իսլամական պետության» դեմ ավելի քան 22 գործողություն են իրականացրել ու աջակցել, որոնց ընթացքում խմբավորման հինգ անդամներ սպանվել են, 19-ը՝ գերեվարվել:
Սիրիան վերջերս քաղաքական համագործակցության հռչակագիր է ստորագրել «Իսլամական պետության» դեմ պայքարի գլոբալ կոալիցիայի հետ և համազգային կանխարգելիչ գործողություններ է իրականացնում խմբավորման դեմ:
Գործողություններն իրականացվել են հոկտեմբերի 1-ից նոյեմբերի 6-ը, հայտնում է ԱՄՆ հրամանատարությունը։