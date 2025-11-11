Դոնալդ Թրամփը Սպիտակ տանն ընդունել է Սիրիայի ժամանակավոր նախագահին

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը երկուշաբթի Սպիտակ տանը ընդունել է Սիրիայի ժամանակավոր նախագահ Ահմեդ ալ-Շարաային։ Սա Սիրիայի նախագահի առաջին այցն է Վաշինգտոն վերջին 80 տարիների ընթացքում՝ Սիրիայի անկախացումից ի վեր։
Նույն օրը Սիրիայի անցումային կառավարության տեղեկատվության նախարար Համզա Մուսթաֆան X -ում գրել է, որ Դամասկոսը միանում է ԱՄՆ-ի գլխավորած միջազգային կոալիցիային՝ «Իսլամական պետության» (ԻՊ) ահաբեկչական խմբավորման դեմ պայքարի շրջանակում՝ այսպիսով «ուժեղացնելով իր դերը ահաբեկչության դեմ պայքարում և տարածաշրջանային կայունության ապահովման հարցում»։
Նա ընդգծել է, որ պայմանավորվածությունն «ամբողջությամբ քաղաքական բնույթ ունի և ռազմական բաղադրիչ չի նախատեսում»։
Վաշինգտոնում ընդունելությունը, սակայն, բավականին զուսպ էր․ նախկին «Ալ Քաիդա»-ի հրամանատարը Սպիտակ տանը չի այցելել հիմնական մուտքով․նրա մեքենան մտել է կողային դռնով՝ առանց ավանդական պաշտոնական արարողակարգի։
Լրագրողների հետ զրույցում Թրամփը Շաարային անվանել է «ուժեղ առաջնորդ»։ «Մենք կանի ամեն ինչ, որպեսզի Սիրիան հաջողություն ունենա», - հայտարարել է ԱՄՆ նախագահը։
Միևնույն ժամանակ, Սպիտակ տան ղեկավարը անդրադարձել է Շարաայի հակասական անցյալին․«Բոլորս էլ բարդ անցյալներ ենք ունեցել», - նշել է Թրամփը։