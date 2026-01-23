Մատչելիության հղումներ

Սիմոնյանը Մատվիենկոյի հետ քննարկել է փետրվարի 5-6-ի իր ՌԴ այցի մանրամասները

Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի Դաշնային ժողովի Դաշնության խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոյի հետ:

Քննարկվել են ԱԺ նախագահի` փետրվարի 5-6-ին Ռուսաստան կատարելիք պաշտոնական այցին վերաբերող մանրամասները, փոխանցում է Հայաստանի խորհրդարանի լրատվականը:

Անդրադարձ է կատարվել նաև երկկողմ օրակարգին վերաբերող այլ հարցերի, ասված է հաղորդագրությունում:

Այլ մանրամասներ չեն հրապարակվում:

Օրեր առաջ Ազգային ժողովի նախագահը հայտնել էր իր ծրագրվող այցի մասին՝ նշելով, որ ժամկետները դեռ հստակ չեն:


