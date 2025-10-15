Շարաան Մոսկվայում մտադիր է խնդրել արտահանձնել Ասադին. France-Presse

Սիրիայի նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատար Ահմեդ ալ-Շարաան այսօր Մոսկվա կատարելիք իր առաջին այցի ընթացքում մտադիր է խնդրել Ռուսաստանի իշխանություններին այդ երկրում ապաստանած երկարամյա նախկին նախագահ Բաշար ալ-Ասադին արտահանձնել Դամասկոսին, հաղորդում է France-Presse-ը` վկայակոչելով Սիրիայի կառավարությունում իր աղբյուրը:
Պաշտոնյան, ով, ըստ լրատվամիջոցի, ցանկացել է անանուն մնալ, մասնավորապես ասել է․ - «Շարաան կխնդրի Ռուսաստանի նախագահին հանձնել բոլոր այն անձանց, ովքեր ռազմական հանցագործություններ են կատարել և գտնվում են Ռուսաստանում, մասնավորապես՝ Բաշար ալ-Ասադին»:
Սիրիայի SANA պետական լրատվական գործակալության համաձայն՝ Շարաան «իր ռուս պաշտոնակից Վլադիմիր Պուտինի հետ կբանակցի երկու երկրների միջև երկկողմ հարաբերությունների և ընդհանուր հետաքրքրություն ներկայացնող տարածաշրջանային և միջազգային զարգացումների շուրջ»։