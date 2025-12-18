Շաբաթավերջին Մայամիում սպասվում է ԱՄՆ և ՌԴ ներկայացուցիչների հանդիպում

Կրեմլը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը պատրաստվում է հանդիպել Միացյալ Նահանգների հետ՝ ուկրաինական հակամարտությանը վերջ դնելու հնարավոր խաղաղ կարգավորման շուրջ ԱՄՆ-ի ու եվրոպական տերությունների և Ուկրաինայի հետ բանակցությունների մանրամասները ստանալու համար։
Ամերիկյան Politico-ն և Axios-ը, հղում անելով իրենց աղբյուրներին, հաղորդում են, որ ռուսական պատվիրակությունն այս շաբաթավերջին Մայամիում կհանդիպի ԱՄՆ ներկայացուցիչների հետ: Հաղորդվում է, որ ռուսական կողմից պատվիրակությունը կգլխավորի Ռուսաստանի նախագահի հատուկ դեսպանորդ Կիրիլ Դմիտրիևը, ամերիկյան պատվիրակությունը՝ հատուկ դեսպանորդ Սթիվ Ուիթքոֆը և ԱՄՆ նախագահի խորհրդական ու փեսա Ջարեդ Քուշները:
Բանակցություններից առաջ՝ այսօր, Ուկրաինայի նախագահը կրկնել է, որ ռուսները պահանջում են Կիևից հանձնել Դոնբասը, սակայն Ուկրաինան համաձայն չէ դրան։
«Միացյալ Նահանգները փնտրում է փոխզիջում», - ասել է Վլադիմիր Զելենսկին, հավելելով, որ առաջիկա օրերին ԱՄՆ են մեկնելու նաև ուկրաինացի դիվանագետները։