Մոսկվայից կրկին ազդակներ ստացանք, որ պատրաստվում են հաջորդ տարի շարունակել պատերազմը. Զելենսկի

Մոսկվայից կրկին ազդակներ ստացանք, որ նրանք պատրաստվում են հաջորդ տարի շարունակել պատերազմը, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։
«Այսօր մենք կրկին լսեցինք Մոսկվայից հնչող ազդակներ, որ նրանք պատրաստվում են հաջորդ տարին պատերազմի տարի դարձնել։ Կարևոր է, որ մեր գործընկերները տեսնեն դրանք, և ոչ միայն տեսնեն, այլև արձագանքեն, հատկապես Միացյալ Նահանգների գործընկերները, ովքեր հաճախ ասում են, որ Ռուսաստանը ցանկանում է դադարեցնել պատերազմը։ Սակայն Ռուսաստանից եկող հռետորաբանությունն ու ազդանշանները ճիշտ հակառակն են», - նշել է նա:
Ավելի վաղ Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել էր, որ Մոսկվան «անկասկած» կհասնի իր նպատակներին Ուկրաինայում, այդ թվում՝ ռազմական ուժով գրավելով այն տարածքները, որոնք Վլադիմիր Պուտինը ռուսական է համարում։
«Այս ռուսական մտածելակերպը պետք է ճանաչվի և համապատասխան քայլեր ձեռնարկվեն։ Եվ երբ նրանք հենց այս մտածելակերպի մեջ են, նրանք նաև կխաթարեն դիվանագիտությունը՝ ձգտելով տարբեր դիվանագիտական լեզվի և փաստաթղթերի որոշակի կետերի վրա ճնշման միջոցով պարզապես քողարկել Ուկրաինան և ուկրաինացիներին ոչնչացնելու իրենց ցանկությունը և Ռուսաստանի կողմից մեր հողերի գողությունը օրինականացնելու ցանկությունը», -ասել է Զելենսկին։
Ուկրաինայի նախագահն ընդգծել է՝ «անհրաժեշտ են անվտանգության միջոցառումներ, ֆինանսական միջոցառումներ, այդ թվում՝ ռուսական ակտիվների նկատմամբ գործողություններ, անհրաժեշտ են քաղաքական միջոցառումներ»։