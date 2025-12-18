Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Մոսկվայից կրկին ազդակներ ստացանք, որ պատրաստվում են հաջորդ տարի շարունակել պատերազմը. Զելենսկի

Մոսկվայից կրկին ազդակներ ստացանք, որ նրանք պատրաստվում են հաջորդ տարի շարունակել պատերազմը, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։

«Այսօր մենք կրկին լսեցինք Մոսկվայից հնչող ազդակներ, որ նրանք պատրաստվում են հաջորդ տարին պատերազմի տարի դարձնել։ Կարևոր է, որ մեր գործընկերները տեսնեն դրանք, և ոչ միայն տեսնեն, այլև արձագանքեն, հատկապես Միացյալ Նահանգների գործընկերները, ովքեր հաճախ ասում են, որ Ռուսաստանը ցանկանում է դադարեցնել պատերազմը։ Սակայն Ռուսաստանից եկող հռետորաբանությունն ու ազդանշանները ճիշտ հակառակն են», - նշել է նա:

Ավելի վաղ Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել էր, որ Մոսկվան «անկասկած» կհասնի իր նպատակներին Ուկրաինայում, այդ թվում՝ ռազմական ուժով գրավելով այն տարածքները, որոնք Վլադիմիր Պուտինը ռուսական է համարում։

«Այս ռուսական մտածելակերպը պետք է ճանաչվի և համապատասխան քայլեր ձեռնարկվեն։ Եվ երբ նրանք հենց այս մտածելակերպի մեջ են, նրանք նաև կխաթարեն դիվանագիտությունը՝ ձգտելով տարբեր դիվանագիտական լեզվի և փաստաթղթերի որոշակի կետերի վրա ճնշման միջոցով պարզապես քողարկել Ուկրաինան և ուկրաինացիներին ոչնչացնելու իրենց ցանկությունը և Ռուսաստանի կողմից մեր հողերի գողությունը օրինականացնելու ցանկությունը», -ասել է Զելենսկին։

Ուկրաինայի նախագահն ընդգծել է՝ «անհրաժեշտ են անվտանգության միջոցառումներ, ֆինանսական միջոցառումներ, այդ թվում՝ ռուսական ակտիվների նկատմամբ գործողություններ, անհրաժեշտ են քաղաքական միջոցառումներ»։


Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG