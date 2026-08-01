Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Սև ծովում ուկրաինացիները «Ռոսատոմ»-ի կոնտեյներային նավ են խորտակել

Ավելացրեք մեզ Google-ում
Ուկրաինական զինուժի հարվածից հետո այրվող ռուսական նավ Սև ծովում, արխիվ
Ուկրաինական զինուժի հարվածից հետո այրվող ռուսական նավ Սև ծովում, արխիվ

«Ռոսատոմ»-ին պատկանող «Յանինա» ջերմանավը Սև ծովում խորտակվել է Ուկրաինայի զինված ուժերի երկու դրոնների հարձակման հետևանքով, հաղորդել է ռուսաստանյան պետական կորպորացիայի ղեկավար Ալեքսեյ Լիխաչյովը:

Նրա փոխանցմամբ՝ նավը հարձակման է ենթարկվել Նովոռոսիյսկից 130 մղոն հեռավորության վրա: «Դա ամենասովորական խաղաղ կոնտեյներային նավ էր, որ նավարկում էր միջազգային ջրերում և քաղաքացիական արտադրանք էր փոխադրում՝ սառեցված մթերքից մինչև շինանյութ», - վստահեցրել է Լիխաչյովը:

Նավի անձնակազմի բոլոր 17 անդամները փրկվել են:

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հաստատել է նավի խորտակումը:

«Այս գիշեր կիրառվել են միջին հեռահարության հարվածներ, արձանագրվել են թիրախների խոցումներ Սև և Ազովի ծովերում: Նաև խոցվել է պատժամիջոցների տակ գտնվող ռուսական կոնտեյներային «Յանինա» նավը, որ նավարկում էր ռուսական դրոշի ներքո և ավելի քան 100 հազար տոննա տարողունակություն ուներ: Մեր Պաշտպանության ուժերի ճշգրտության արդյունքում այն խորտակվել է», - գրել է Զելենսկին:

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Սիբիհան ու Ֆիդանը քննարկել են Սև ծովում նավարկության ազատությանը վերաբերող հարցեր

Ուկրաինան ՄԱԿ-ի ԱԽ արտահերթ նիստ է պահանջում Սև ծովում ռուսական հարձակումների պատճառով

Պեսկով․ «Ռուսաստանը շարունակելու է հարվածներ հասցնել Սև ծովում գտնվող նավերին»

Կերչում հարվածել են երկաթուղային կայարանին, Սև ծովում՝ ռուսական նավերին

Թուրքիան չի ցանկանում, որ Ուկրաինայի պատերազմը տարածվի դեպի Սև ծով. Ֆիդան

Ուկրաինական բանակը Սև ծովում խոցել է 20 նավ, այդ թվում՝ 17 լցանավ
XS
SM
MD
LG