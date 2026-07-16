Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Թուրքիան չի ցանկանում, որ Ուկրաինայի պատերազմը տարածվի դեպի Սև ծով. Ֆիդան

Արխիվ
Արխիվ

Անկարան չի ցանկանում, որ Ուկրաինայում ընթացող պատերազմը տարածվի դեպի Սև ծով, Կիևում հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարը՝ հավելելով, որ Թուրքիան շարունակում է աջակցել միջնորդական ջանքերին։

Ուկրաինան և Ռուսաստանն այսօր հրթիռներով ու անօդաչուներով կրկին հարվածել են Սև և Ազովի ծովերում գտնվող նավերին։

Ուկրաինական հարձակումները ստիպել են Ռուսաստանին՝ աշխարհում ցորենի թիվ մեկ արտահանողին, սահմանափակել նավարկությունն Ազովի ծովում, որով մինչ օրս անցնում էր հացահատիկի արտահանման մոտ մեկ քառորդը, հաղորդում է Reuters-ը։ Օր-օրի սրվող իրավիճակի հետևանքով ցորենի գինը համաշխարհային շուկայում կրկին աճել է։

«21-րդ դարում որևէ բացատրություն չկա, թե ինչու Եվրոպայում պատերազմը պետք է շարունակվի հինգ տարի։ Խաղաղությունն այսօր առավել քան անհրաժեշտ է»,- ասել է Հաքան Ֆիդանը ուկրաինացի գործընկերոջ հետ համատեղ ասուլիսում։

Պատերազմի ընթացքում Թուրքիան մի քանի փուլով հյուրընկալել է ռուս-ուկրաինական բանակցություններ, որոնց հիմնական արդյունքը, սակայն, մինչ օրս եղել են ռազմագերիների փոխանակումները։

Անցյալ ամիս Ռուսաստանում՝ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպմանը, Ֆիդանը նշել էր, որ Թուրքիան պատրաստ է կրկին հյուրընկալել ռուս-ուկրաինական բանակցությունները։

Այսօր Ուկրաինայի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ նախագահ Զելենսկին պատրաստ է Թուրքիայում հանդիպել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։


XS
SM
MD
LG