Սերդար Քըլըչը ժամանեց Հայաստան

Հայաստանի և Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչների հանդիպումը Անթալիայի դիվանագիտական ֆորումի շրջանակում, 11-ը ապրիլի, 2025թ.
Հայաստանի և Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչների հանդիպումը Անթալիայի դիվանագիտական ֆորումի շրջանակում, 11-ը ապրիլի, 2025թ.

Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացում Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչ Սերդար Քըլըչն այսօր ժամանել է Հայաստան։ Այս մասին «Ազատությանը» հայտնեց Արտգործնախարարության խոսնակ Անի Բադալյանը:

Հայաստան-Թուրքիա սահմանին՝ Մարգարա անցակետի մոտ Սերդար Քըլըչին ողջունել է Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման հարցերով Հայաստանի հատուկ ներկայացուցիչ Ռուբեն Ռուբինյանը։

Թե կոնկրետ որտեղ է տեղի ունենում երկու երկրների հատուկ ներկայացուցիչների հանդիպումը, ԱԳՆ խոսնակը խոստացավ տեղեկացնել:

Օրեր առաջ լրագրողների հետ զրույցում Ազգային ժողովի փոխխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանն ասել էր, որ Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցչի հետ հանդիպմանը քննարկվելու է հարաբերությունների կարգավորման ողջ օրակարգը:


