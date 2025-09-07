Սռաջիկա օրերին Հայաստանում նախատեսվում է Ռուբեն Ռուբինյան-Սերդար Քըլըչ հանդիպում

Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի շրջանակում առաջիկա օրերին Հայաստանում նախատեսվում է հատուկ ներկայացուցիչներ Ռուբեն Ռուբինյանի և Սերդար Քըլըչի հանդիպումը, հայտնում է ՀՀ ԱԳՆ-ը:
Անցած շաբաթ էլ Չինաստանում տեղի էր ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հանդիպումը: Փաշինյանը և Էրդողանը շեշտել են կառուցողական մոտեցումների պահպանման անհրաժեշտությունը՝ փոխվստահության մթնոլորտի ձևավորման և տարածաշրջանային հաղորդակցությունների զարգացման նպատակով։ Կողմերը պայմանավորվել են շարունակել երկխոսությունը։
Հայ-թուրքական բանակցությունների արդյունքներով սահմանը պետք է բացվի երրորդ երկրների քաղաքացիների և դիվանագիտական անձնագիր ունեցողների համար: Որոշումը, սակայն, կյանքի չի կոչվում:
Երևանն ու Անկարան պաշտոնական հաղորդագրություններում շեշտում են հարաբերությունների կարգավորումը առանց նախապայմսնների, սակայն Թուրքիայի բարձրագույն ղեկավարությունը միաժամանակ նաև նախապայմաններ է հնչեցնում, այդ թվում՝ հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի կնքումը: